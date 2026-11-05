Die Schloss-Garde Rittmeister Ruttger von Quadt zu Alsbach startet zuversichtlich in die kommende Session. Wie gewohnt traf man sich in der „Galerie Hammerwerk“ in Engelskirchen-Bickenbach. Und das wenige Tage vor dem Start in die neue Session am Elften im Elften. Kommandant Michael Wiebach und Vize-Kommandant Maurice Rappenhöner begrüßten mit großer Freude zahlreiche Gäste und Mitglieder. Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen Prinzenpaares, Prinz Leander I. und Prinzessin Mirjam Nadine, durch Senatspräsident Reinhold Müller von der KG.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Vorfreude auf die närrische Zeit, die mit dem Start der neuen Session in greifbare Nähe rückt, wie die Schloss-Garde berichtet.

Garde-Pänz und neue Gardisten werden aufgenommen

Zuerst marschierten die Garde-Pänz ein und präsentierten ihre Tänze. Im Rahmen dieses Auftritts wurden auch die neuen Pänz aufgenommen. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Im Anschluss wurden die neuen Gardisten ernannt und mit Spitznamen versehen. Neben der feierlichen Eintragung in das Gardebuch übergab der Kommandant die Aufnahmeurkunden sowie Halskreuze und Schulterklappen an die Neugardisten. Aufgenommen wurden Rene Kaddatz „Klöößchen“ und Rüdiger Brückner „Veilchen“. Reinhold Müller überreichte danach den Senatsorden der KG.

Beförderungen mit besonderem Anlass

Die Zeremonie endete nach einem kräftigen Schluck aus dem Stiefel mit dem donnernden „Attacke Quadt“-Ruf. Anschließend wurden die Neuzugänge in die Gardefamilie entlassen. Der Abend wurde zudem genutzt, um der Mitgliedschaftszeit entsprechende Regelbeförderungen auszusprechen. Besonders in diesem Jahr sorgte die Beförderung von Wolfgang Schmidt für Aufmerksamkeit. Zu Ehren seiner unnachgiebigen und langjährigen Tätigkeit in der Garde wurde er zum Obristleutnant ernannt.

Ehrungen für langjährige Mitglieder und den Ex-Kommandanten

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Für 22 Jahre Mitgliedschaft wurden Klaus-Dieter Neumann, Achim Peffeköver, Volkmar Möllner und Wolfgang Schmidt geehrt. Eine außergewöhnliche Geschenkübergabe an den ehemaligen Kommandanten Holger Bluhm fand durch den Vorstand statt. Sie galt als Dank für seine Leistungen in den vergangenen Jahren.

Sven Döpper reitet auf dem Rosenmontagswagen

Die jedes Jahr wiederkehrende Frage, wer im Rosenmontagszug die Aufgabe des Reiters auf dem Karnevalswagen übernehmen darf, wurde ebenfalls während der Veranstaltung beantwortet. Im kommenden Jahr übernimmt der Gardist Sven Döpper dieses Amt. Die Entscheidung bildet traditionell einen der spannendsten Momente des Garde-Abends.

Partyband Sixpack sorgt für den Abschluss

Abgerundet wurde der Abend durch den Auftritt der oberbergischen Partyband Sixpack. Die Band habe einen fantastischen Auftritt hingelegt und sei mit stehenden Ovationen belohnt worden, berichtet der Verein. (ar)