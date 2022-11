Engelskirchener Caterer Am EvB-Gymnasium gibt es wieder Mittagessen

Wipperfürth – Ab kommenden Dienstag dampft es zur Mittagszeit wieder in der Mensa des Städtischen Engelbert-von-Berg-Gymnasiums. Die Stadt hat einen neuen Caterer beauftragt, der die Schülerinnen und Schüler mindestens bis zu den Weihnachtsferien bekochen wird.

Hinter dem neuen Lieferanten, der den Namen „Bergischer Genuss“ trägt, stecken die Engelskirchener Unternehmer Reinhard und Hendrik Pilatzki, die als Inhaber des Lebensmittel-Großhandels Jaeger, sowie zahlreicher Tankstellen und HIT-Märkte in der Region bekannt sind. Auch der Hückeswagener Fleischhändler „Meister Blumberg“ gehört inzwischen zu ihrer Unternehmensgruppe. „Vor allem im oberbergischen Südkreis sind wir mit unserem Catering an Kindergärten und Schulen vertreten – mit Wipperfürth wagen wir jetzt den Sprung in den Nordkreis“, erklärt Hendrik Pilatzki im Gespräch mit unserer Zeitung.

Caterer kündigt Vertrag wegen Personalmangel

Wie berichtet, hatte der bisherige Caterer den Vertrag mit der Stadt mit Ablauf des vergangenen Schuljahres gekündigt und Personalmangel infolge der Corona-Lockdowns als Grund genannt. Künftig rollt das Essen also aus Wiehl nach Wipperfürth – vorerst allerdings nur bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Denn parallel zum Neustart in der Mensa läuft noch die städtische Ausschreibung. Bis zum 8. November, so ist es den Unterlagen zu entnehmen, können interessierte Großküchen ihren Hut noch in den Ring werfen. Den Beginn des neuen Liefervertrages mit dem Ausschreibungssieger visiert die Stadtverwaltung für den 10. Januar 2022 an – den ersten Unterrichtstag nach den Ferien. Die Laufzeit ist bis zum 31. Juli 2024 vorgesehen.

Mit der gleichen Ausschreibung und den gleichen Rahmenbedingungen sucht das Rathaus derzeit übrigens auch nach einem Caterer für die Konrad-Adenauer-Hauptschule auf dem Mühlenberg. Hendrik Pilatzki spricht von einer „extrem kurzen Probezeit, um uns zu bewähren“. Es sei kein Geheimnis, dass sein Unternehmen das EvB gerne länger beliefern würde als bis zum Jahresende.

Bezahlen per Wertmarke

Der Engelskirchener verspricht die Auswahl zwischen verschiedenen Menüs, die „allesamt den Bio-Anteil hochhalten werden und auch Fair Trade-Produkte beinhalten“. Bei der digitalen Menüauswahl wird sich kaum etwas ändern. Der „Bergische Genuss“ nutzt hierfür das gleiche Online Tool wie der bisherige Caterer. Auch die ausgegebenen personalisierten Chips können weitergenutzt werden.

Vorerst nicht möglich ist allerdings die Bezahlung nach dem Guthabenmodell, bei dem Eltern ihrem Nachwuchs Geld auf den Chip laden. „Wir möchten angesichts der kurzen Zeit nicht Unmengen von Geld annehmen, das wir dann unter Umständen wieder zurücküberweisen müssen“, so Pilatzki. Gemeinsam mit der Stadt habe man sich deshalb auf die Bezahlung mit Wertmarken geeinigt. „Deren Verkauf wird unsere Abiturstufe im Auftrag der Stadt übernehmen“, verriet Schulleiter Erhard Seifert. Caterer Hendrik Pilatzki rechnet die ausgegebenen Essen dann direkt mit dem Rathaus ab.