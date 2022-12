Erst Impfung, dann Burger Viel Andrang bei Impfaktion in Engelskirchen-Ründeroth

Ründeroth – „Mit so einem Andrang hätte ich nicht gerechnet“, staunte Martina Bilstein vom mobilen Impfteam des Oberbergischen Kreises am Freitagabend auf dem Parkplatz von Aggertalhöhle und Restaurant Burgerwerk. Seit rund einem Monat tourt der Impfbus durch die oberbergischen Kommunen und bietet Impfungen ohne Anmeldung an. Begonnen hat die Aktion auf dem Vieh- und Krammarkt in Waldbröl und seitdem werden bei jedem Einsatz zwischen 70 und 200 Leute geimpft.

Erst impfen lassen und dann einen Burger essen

Erstmals in Ründeroth fand die rund dreistündige Veranstaltung am Abend statt, zum ersten Mal auch verbunden mit einem Zusatzbonus, den das Burgerwerk gesponsert hatte: Jeder Impfling bekam einen Gutschein für einen Burger, den er gleich nebenan einlösen konnte.



Schon eine Viertelstunde nach dem Start um 18 Uhr hatte sich eine Schlange von etwa 70 Leuten gebildet, die sich wahlweise mit „Johnson&Johnson“ oder „Moderna“ impfen lassen konnten. „Rund 70 Prozent bevorzugen Johnson“, sagte Bilstein. Um Zeit zu sparen, erfolgen Beratung und die Erhebung der Anamnese während der Wartezeit durch die insgesamt acht Mitarbeiter. „Spezielle Fragen können mit dem Arzt besprochen werden“, erläuterte sie.

Claudia Kindgen aus Engelskirchen ist mit ihrem Sohn Fabian gekommen. „Eine tolle Aktion“, finden beide. Sie hatten sich spontan für das Impfangebot in der Nähe entschieden: „Wir nehmen Johnson, dann müssen wir nur einmal kommen und brauchen keinen zweiten Termin.“ Sie meint, dass ein Leben ohne Impfung schwieriger werden wird. „Wenn für andere Freitag, der 13., ein Pechtag ist, hoffe ich, dass er uns heute Glück bringt.“

Den Lindlarer Uwe Beres nervte die lange Schlange. Er hat sich bereits am Vormittag in Lindlar impfen lassen: „Da war ich in einer Dreiviertelstunde mit allem fertig.“ Seine Frau Katrin musste in dieser Zeit arbeiten und freute sich über das „prima Angebot“ am Abend. Auch sie hat sich für die Einmalimpfung entschieden. Auf den kostenlosen Burger wollten sie jedoch verzichten: „Dafür stellen wir uns nicht auch noch an.“

Das Impfmobil steht am Montag, 16. August, von 11 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz beim Rewe Wiehl, am Dienstag (17. August) von 11 bis 15 Uhr auf dem Platz am Rathaus in Reichshof-Denklingen.



Die nächste Abend-Impfaktion findet am Samstag, 28. August, von 16 bis 20 Uhr auf dem Steinmüllergelände vor dem Kino in Gummersbach statt. Alle Termine: www.obk.de/impfmobil