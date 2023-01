Feier in Morsbach am 11. Mai Dorfplatz erhält seinen neuen Namen

Holpe – Mit einer Feierstunde und einem Festkonzert wird der Dorfplatz von Holpe am Samstag, 11. Mai, ab 15 Uhr umbenannt: Danach wird der Platz an der Grundschule den Namen Fritz Wingens tragen. Der Lehrer, Kunstmaler und Komponist wurde am 14. Mai 1889 in dem kleinen Morsbacher Ort geboren, er starb als Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime am 23. Januar 1944 im Konzentrationslager von Lublin-Majdanek. Reste von Wingens Schaffen sind in der Morsbacher Basilika St. Gertrud zu sehen, diese werden auf das Jahr 1923 datiert.

Um 17 Uhr beginnt am 11. Mai in der Holper Kirche St. Mariä das Festkonzert des Kirchenchores und des Musikkreises Holpe unter der Leitung von Dr. Dirk van Betteray. Ein Lichtbildvortrag wird zudem an Fritz Wingen erinnern. Mit dessen Werk „Regina Coeli“ als Höhepunkt soll das Konzert ausklingen.

Im Dezember 2017 hatte sich Morsbachs Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, den Platz nach Fritz Wingen zu benennen – wie es damals der Heimatverein Holpe vorgeschlagen hatte. Dieser hat nun auch einen Gedenkstein gestaltet, bei dessen Finanzierung die Oberbergische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit geholfen hat. (höh)