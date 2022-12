Engelskirchen – Eine Förderung in Höhe von 1,1 Millionen Euro bekommen die Katholischen Kliniken Oberberg (KKO). Laut Pressemitteilung des oberbergischen Landtagsabgeordneten Bodo Löttgen (CDU) stammt das Geld aus einem Krankenhauszukunftsfonds. „Mit diesem Förderinstrument werden insbesondere notwendige Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und IT- und Cybersicherheit von Krankenhäusern und Hochschulkliniken gefördert“, so Löttgen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Krankenhaus St. Josef Anzeige Engelskirchener Arzt baut auf die Nähe zum Patienten

Zum zehnten Mal in Folge Anzeige Michelin-Stern für die Mühlenhelle in Dieringhausen

Mit dem Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser habe der Bundesgesetzgeber den Krankenhauszukunftsfonds aufgelegt. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat bereits vereinzelt Zuwendungsbescheide gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen erlassen, schreibt Löttgen. Hierauf aufbauend seien jetzt durch das Land Nordrhein-Westfalen weitere 32 Förderbescheide erlassen worden – auch für Engelskirchen. Der Betrag setzt sich aus rund 770000 Euro Bundes- und 330000 Euro Landesmitteln zusammen.