Die Arbeitslosigkeit ist im Oberbergischen Kreis im Juli leicht gestiegen. 8942 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 223 Personen mehr (2,6 Prozent) als im Juni und 213 Personen bzw. 2,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug damit 5,9 Prozent. Im Mai und im Juni hatte bei 5,7 Prozent , im März und April jeweils bei 5,8 Prozent gelegen. Die frischen Zahlen gehen aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht zur Lage am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach hervor.

Mehr gemeldete freie Stellen

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 1676 Personen arbeitslos. Davon kamen 650 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 1452 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 516 eine Erwerbstätigkeit auf, heißt es in dem Bericht.

Den Anstieg beschreibt Pascal Sahlmen, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, als „saisonüblich“. Erkennbar sei ein deutlicher Zuwachs im Bereich der Arbeitslosenversicherung, während die Anzahl Arbeitsloser in der Grundsicherung leicht gesunken sei. „Sehr positiv ist, dass die Zahl der neu gemeldeten Stellen deutlich gestiegen“ und auch deutlich über dem Vorjahreswert liege.

Sahlmen wörtlich: „Dennoch bleibt festzuhalten, dass die aktuellen Rahmenbedingungen für die Unternehmen herausfordernd sind, so dass aktuell noch keine Prognose für die weitere Entwicklung gegeben werden kann“, wird er im Bericht zitiert. Derweil suchen die Unternehmen weiterhin Mitarbeiter: 622 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (das waren 216 mehr als im Vormonat und auch 167 mehr als vor einem Jahr). Aktuell befanden sich damit 2398 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 3.753 Personen (181 Personen mehr als im Vormonat). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 5.189 Arbeitslose registriert (42 Personen mehr als im Vormonat). Durch die Jobcenter wurden 58 Prozent aller Arbeitslosen betreut.