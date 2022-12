Frielingsdorf – Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen auf dem Dimberg von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei wurde die 23-Jährige aus Lindlar bei dem Unfall leicht verletzt.



Zu dem Unfall war es demnach morgens um 6.30 Uhr gekommen, als die Frau die Straße überqueren wollte.



Die Fußgängerin sei hinter einem an der Straße geparkten Ford Transit auf die Fahrbahn getreten und sei dunkel gekleidet gewesen.



Dabei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 26-Jährigen aus Wipperfürth.



Trotz Vollbremsung habe der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.



Die Fußgängerin fiel auf die Motorhaube des Seat und stürzte anschließend.

Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Seat entstand geringer Sachschaden.



Die Straße Am Dimberg ist seit Jahren immer wieder in der Diskussion. Die Steile Verbindung von Frielingsdorf in Richtung Lindlar-Ort ist steil und an Stellen unübersichtlich.



Zuletzt hatte der Lindlarer Ausschuss für Sicherheit und Ordnung im April vergangenen Jahres über die Straße debattiert. Hauptkritikpunkt vieler Anlieger ist, dass auf der viel befahrenen Straße zu schnell gefahren werde. (lb)