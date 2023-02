Wipperfürth – Genau richtig reagiert hat eine 47-jährige Wipperfürtherin, als sie einfach auflegte und Anzeige erstattete: Aus aktuellen Anlass warnt die Polizei vor Betrügern im Zusammenhang mit Gewinnspielabos.



Die Masche an sich ist nicht neu, schon mehrfach berichteten wir über ähnliche Fälle, wie diesem hier aus Siegburg.

Ein Frau aus Wipperfürth war am Dienstag angerufen worden, der Mann am Telefon stellte sich als Mitarbeiter eines Inkassounternehmens vor. Wegen eines angeblich abgeschlossenen Gewinnspielabos verlangte der Mann eine fünfstellige Summe, die durch nicht beglichene Zahlungen aufgelaufen sei. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, kündigte er auch den Anruf eines Anwalts an.



Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Anwalt namens „Dr. Kaiser“. Er bot an, sich mit dem Gericht in Verbindung zu setzten und so Forderung deutlich reduzieren zu können. Darauf ging die 47-Jährige allerdings nicht ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.



Betrüger würden bei solchen Anrufen ihre Opfer unter Druck zu setzen und darauf bauen, dass Menschen aus Angst vor weiteren Kosten oder einem Gerichtsverfahren auf ihre Forderungen eingehen, so die Polizei.



Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen direkt aufzulegen. Seriöse Unternehmen würden immer schriftlich Kontakt aufnehmen. Aber auch dann sei Vorsicht geboten. (r)