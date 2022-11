Großaufgebot der Feuerwehr in Reichshof Flüchtlingsheim in Hunsheim fängt Feuer

Hunsheim – Glimpflich endete am Mittwochabend ein Brand in einem Flüchtlingswohnheim in der Reichshofer Ortschaft Hunsheim. Drei zunächst als vermisst gemeldete Bewohner tauchten wieder auf, die Wehrkräfte hatten die Flammen nach einer halben Stunde im Griff.

Notruf ging bei der Leitstelle ein

Um 18.10 Uhr war der Notruf in der Kreisleitstelle eingegangen. Die setzte gleich mehrere Löschgruppen in Marsch, um den Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss des mehrgeschossigen Hauses zu bekämpfen. Neben den drei Reichshofer Einheiten Mittelagger, West und Hunsheim rückten die Einheit Wiehl-Marienhagen und die Drehleiter aus Bergneustadt an der Berghausener Straße an. Als die ersten Kräfte eintrafen, wurden die drei Bewohner der brennenden Wohnung noch gesucht. Sie wurden aber rasch in einer anderen Wohnung gefunden. Unter dem Kommando von Löschzugführer Sven Baumann gingen fünf Trupps unter Atemschutz gegen den Brand vor, aus drei C-Rohren wurde gelöscht. Gegen 18.40 Uhr war das Feuer aus.

35 Bewohner wurden betreut

35 Bewohner des Mehrparteienhauses wurden während des Einsatzes vom Rettungsdienst im Feuerwehrgerätehaus Hunsheim betreut. Nachdem die Wehrkräfte das Gebäude von den Rauchgasen befreit hatten, sollten die meisten Bewohner noch am Abend wieder in das Haus zurückkehren. Allein die Wohnung, in der es gebrannt hatte, soll vorerst nicht mehr genutzt werden können, hieß es am Einsatzort.

Warum das Feuer in der Unterkunft ausbrach, muss nun die Polizei ermitteln.