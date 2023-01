Großeinsatz in Rönsahl Feuer in denkmalgeschützter Villa

Rönsahl/Wipperfürth – Bei einem schweren Dachstuhlbrand in Kierspe-Rönsahl rückten auch Feuerwehren aus dem Oberbergischen Kreis zur Hilfe aus. Gebrannt hatte der Dachstuhl einer alten Villa, der Villa Buchholz. Das historische, denkmalgeschützte Gebäude, erbaut 1838, stand leer, die Sanierung war in vollem Gange. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Bei den Löscharbeiten halfen auch Feuerwehrkräfte aus Wipperfürth und Marienheide. Copyright: Klümper

Am Samstag wurde gegen 23 Uhr zunächst der Löschzug 3 aus Rönsahl alarmiert, nachdem ein Entstehungsbrand am Dach gemeldet worden war. Kurze Zeit später schossen die Flammen meterhoch aus dem bereits unlängst fertiggestellten Dach. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, wurden zahlreiche weitere Kräfte benötigt. Rund 70 Einsatzkräfte hatten bis in die Morgenstunden viel Arbeit. Aus Wipperfürth rückte die Löschgruppe Klaswipper an, traditionell unterstützt man sich nahe der Kreisgrenze bei größeren Einsätzen. Wertvolle Dienste leistete auch der Teleskop-Mast der Marienheider Wehr. So konnte der Brand gleich aus zwei Körben bekämpft werden. Vom Boden war dies nur eingeschränkt möglich, Innenangriffe wegen der Einsturzgefahr völlig ausgeschlossen.

Gleich mehrere Drehleitern kamen zum Einsatz. Copyright: Klümper

Die Polizei in Iserlohn geht von erheblichem Sachschaden aus, möglicherweise müsse das denkmalgeschützte Haus abgerissen werden. Nun muss die Polizei ermitteln, wie es trotz abgeschaltetem Strom und Gas zu dem Brand kommen konnte. Die Brandermittler der Polizei werden das Haus in den kommenden Tagen genau unter die Lupe nehmen.