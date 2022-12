Großfischbach – Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag auf der L350 zwischen der Wiehler Ortschaft Großfischbach und Nümbrecht-Elsenroth ist gegen 16.30 Uhr ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer kollidierte mit Auto

Der Reichshofer war von Großfischbach kommend auf der bergauf führenden Straße in Richtung Elsenroth in einer scharfen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem Seat einer 32-jährigen Wiehlerin. Die Frau blieb unverletzt, ihr 16 Monate altes Kind wurde zur Kontrolle vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Vor Ort waren Kameraden der Wiehler Feuerwehr, die ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuten. Die L350 war für rund zwei Stunden gesperrt. Laut Polizei hatte der Kradfahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis. Sein Zweirad sei zudem nicht versichert gewesen, hieß es an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs setzte die Polizei das Verkehrsunfallteam ein.