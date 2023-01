Lindlar – Günter Sauermann ist der neue Träger des Bessemsbenger Ordens. Der 69-jährige Frielingsdorfer wurde von einem 15-köpfigen Gremium am 27. Juni gewählt, und er nahm die Wahl an, berichtet die KG Rot-Weiß Lindlar. Seit seit 1972 verleiht der Verein diese Auszeichnung an Personen, die sich in außergewöhnlicher Weise für das Wohl der Bürger eingesetzt haben.

In vielen Vereinen viel geleistet

Und für die Jury war klar, dass das auf Sauermann zutrifft. Er hat sich lange in sehr vielen verschiedenen Einrichtungen und Projekten engagiert. Sei es in der Ka-Ju-Ja, für den Karneval, oder den „Frielingsdorfer Sommer“, bei dem die Vereine am Kriegerdenkmal feierten. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz bei den Frielingsdorfer St. Sebastianusschützen und auf Bezirksebene erhielt Sauermann zahlreiche hohe Auszeichnungen. Im März dieses Jahr trat er nach 30 Jahren nicht mehr als Brudermeister an. Er wurde zum Ehrenbrudermeister ernannt.

Die feierliche Verleihung des Bessemsbenger Ordens an Günter Sauermann soll bei einer öffentlichen Veranstaltung der KG Rot-Weiß Lindlar im Herbst erfolgen. (lz)