Gummersbach – Vergangenen Dezember hatten turnusmäßige Messungen in der Gummersbacher Eugen-Haas-Halle erhöhte Werte von Legionellen im Leitungswasser ergeben. Als Sofortmaßnahme wurden die Leitungen seinerzeit gespült. „Mit Erfolg“, wie Stadtsprecher Siegfried Frank sagt. Nach drei Wochen wurde erneut gemessen und die Werte für Legionellen waren wieder gesunken.

Dennoch, so Frank, habe man sich bereits damals entschieden, es nicht bei der Spülung zu belassen, sondern die alten Leitungen zu erneuern. Die entsprechenden Arbeiten wurden in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste davon findet aktuell in der Halle statt. Im kommenden Jahr. so der Stadtsprecher, würden die Arbeiten fortgeführt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Legionellen-Prävention Anzeige Gastronomen in Niederkassel sollen Wasserhähne öffnen

VfL-Handballer zu Besuch Anzeige Vorlesetag unter dem Motto „Sport und Bewegung“

Die aktuelle Maßnahme werde noch bis Ende des Monats dauern. Es sei aber auch möglich, dass einige Restarbeiten erst im September abgeschlossen würden, so Frank. Das wiederum könne zur Folge haben, dass der Schulsport beeinträchtigt werde. Der Zeitraum, in dem die Halle nicht wie gewohnt zur Verfügung stünde, sei allerdings überschaubar. Frank ist zuversichtlich, dass die Halle zeitnah genutzt werden kann. (ar)