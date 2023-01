Gummersbach – Am Montag soll es nach dem Willen des „medizinischen Fachpersonals Oberberg“ die dann fünfte Demo gegen eine Impfpflicht für das medizinische Personal in Gummersbach geben. 1600 Personen hat der Veranstalter laut Polizei angemeldet, vergangenen Montag sollen es 1800 gewesen sein.

Darunter offenbar aber nicht nur medizinisches Personal. So bestätigte Polizeisprecherin Monika Treutler Informationen dieser Zeitung, nach denen auch Polizisten privat an der Demo teilgenommen hätten. Treutler sagte, dass Polizisten in ihrer Freizeit ein Recht dazu hätten.

Am Donnerstag hat derweil ein weiteres Aufklärungsgespräch stattgefunden, in dem die Polizei den Veranstalter über die neuen Auflagen informiert habe, wie Treutler berichtet.

Mit Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung müssten bei Demonstrationen ab 750 Personen Masken getragen und zu jeder Zeit der Versammlung ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden. „Wenn das nicht gewährleistet werden kann, müssen die Teilnehmer immunisiert oder getestet sein“, sagt Treutler.

Zudem werde dem Veranstalter eine diesbezügliche Kontrollpflicht auferlegt. Vereinbart wurde, dass die Versammlung erneut auf dem Verbindungsplatz vor dem Kino Seven starten soll. Für den Fall, dass die Abstände auf dem Zugweg nicht eingehalten werden können, wird der Zugweg in der Innenstadt verlängert, wie Treutler sagte.