Gummersbach – Weil starker Qualm im Treppenhaus die Fluchtwege versperrte, hat die Gummersbacher Feuerwehr am Dienstagmorgen aus einem Mehrfamilienhaus an der Kirchfeldstraße sechs Bewohner per Drehleiter und tragbarer Leiter gerettet. Vier kamen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Einsatz verletzt, sie war unter schwerem Atemschutz gestürzt.



Den Kellerbrand hatten die 30 Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Das ist nicht selbstverständlich, erklärt der stellvertretende Wehrleiter Lars Hohmuth: „In vielen Kellern befinden sich eine Menge brennbare Gegenstände.“ Als um 7 Uhr der erste Notruf in der Leitstelle einging, musste man mit einer deutlich schlimmeren Lage rechnen. Vier Rettungswagen und ein Notarzt rückten mit in das Wohngebiet aus.



Brandursache unklar

Von der Feuerwehr war die Hauptamtliche Wache im Einsatz, unterstützt von Kräften des Löschzugs Innenstadt und der Löschgruppe Windhagen. Aus Niederseßmar wurde der Einsatzleitwagen entsandt. Vermutlich können alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr abrücken. Mit der Brandursache wird sich nun die Kriminalpolizei befassen.