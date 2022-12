Windhagen – In missliche Lage geraten ist ein 27-Jähriger aus Engelskirchen in der Nacht zum vergangenen Sonntag. In Gummersbach-Windhagen hatte er zuvor kräftig gefeiert und offenbar auch alkoholischen Getränken reichlich zugesprochen.

Das sagt die Polizei, die dem Mann – gemeinsam mit der Feuerwehr – zu Hilfe geeilt ist. Nach jener Party hatte er nämlich beschlossen, zu Fuß nach Hause zu gehen – keine gute Idee, denn erst verlor er in einem Wald die Orientierung, dann strauchelte er im Gehölz an einem Abhang. Dort entdeckte die Polizei nach längerer Suche den Leichtverletzten.

Nicht leicht zu finden

Leicht zu finden war er nämlich nicht. Gegen 2.20 Uhr hatte eine Freundin die Polizei alarmiert und von dem Unglück des 27-Jährigen berichtet. Zwar konnten die Beamten den Engelskirchener stets anrufen, aber dieser konnte den Einsatzkräften nicht den Ort beschreiben, an dem er festhing. Hupend fuhr danach ein Streifenwagen durch den Forst – so lange, bis der Vermisste das Hupen hörte.

Danach riskierten die Polizisten in finsterer Nacht auf dem vom Regen rutschigen Moos und in mitten dorniger Büsche Kopf und Kragen. Als sie den 27-Jährigen ausgemacht hatten, riefen sie die Kollegen von der Wehr, die den Unglücklichen mit einer Schlaufentrage aus der steilen Böschung zwischen den Bahngleisen und dem Industriegebiet Windhagen befreite.