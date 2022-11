Gummersbach – Die Kreispolizeibehörde lädt Senioren wieder ins Gummersbacher Kinocenter Seven ein: An jedem ersten Dienstag im Monat gibt es einen anderen Film und dazu Sicherheitstipps zu verschiedenen Lebensbereichen. Los geht’s am kommenden Dienstag, 2. November, um 14.30 Uhr mit dem Streifen „Enkel für Anfänger“.

Handpuppen geben Sicherheitstipps

Der handelt von drei Rentnern, deren Leben kräftig durcheinandergewirbelt wird. Immer vor den Filmen gibt es den Beratungsteil, zum Auftakt geht es um das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Polizei teilt mit: „Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, weil insbesondere Fußgänger zu spät gesehen werden.“



Für das jeweilige Vorprogramm hat die Polizei mit den Handpuppen Martin und Lukas zwei Hauptdarsteller engagiert, die auf der großen Kinoleinwand zu sehen sind: Die Figuren begleiten als pfiffige Enkel ihre Großeltern beim Kinobesuch, greifen in Kurzfilmen humoristisch deren Erlebnisse auf und geben Tipps.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zweite Handball-Liga Anzeige VfL Gummersbach trifft auf Aufsteiger Rostock von Linda Thielen

So soll es am Dienstag, 7. Dezember, um Betrüger gehen, dazu läuft der Film „Honig im Kopf“. Für den 4. Januar kommenden Jahres ist der Film „Florence Foster Jenkins“ eingeplant, über welches Sicherheitsthema dann informiert wird, steht noch nicht fest.

Das Seniorenkino von Polizei und Kinocenter Seven hatte bereits im Frühjahr 2020 Premiere gefeiert, war aber bald nach dem Start aus Coronaschutzgründen wieder eingestellt worden. Bei der Fortsetzung des Programms wird die Polizei unterstützt von Verkehrswacht und katholischem Bildungswerk.