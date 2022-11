Kappl/Gummersbach – Für die Handballer des VfL Gummersbach heißt es in diesen Tagen früh aufstehen. Seit Freitag sind das Trainerteam und die Spieler im Trainingslager in Kappl in Österreich. Drei Trainingseinheiten stehen täglich auf dem Programm, morgens beginnend mit dem Lauftraining auf dem Sportplatz, dem Krafttraining und am Nachmittag handballspezifische Übungen in der Sporthalle. Alle Einrichtungen liegen in einem Radius von 1,5 Kilometern vom Hotel entfernt. Alles wird zu Fuß und laufend erreicht – der Bus parkt ungenutzt vor dem Hotel. Für den VfL ist es nicht das erste Mal, dass er in der Saisonvorbereitung nach Österreich reist. Auch Fynn Herzig, der nach seiner Schulteroperation noch nicht alles mitmachen kann, ist dabei. „Er läuft langsam mit uns mit und arbeitet mit Athletiktrainer Johannes Scheidgen“, berichtet VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Fokus auf Integration der neuen Spieler

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir das Trainingslager direkt am Anfang der Saisonvorbereitung haben“, sagt der VfL-Trainer. Damit könnten die neuen Spieler besser integriert werden. Dazu gab es bereits eine Teambuildingmaßnahme auf dem Berg, die durch Blitz und Donner kurz unterbrochen werden musste. Zwei Guides leiteten die Handballer an, die ihren Spaß hatten.

Nach der Sommerpause ist Sigurdsson sehr zufrieden mit dem körperlichen Zustand seiner Spieler, die er am vergangenen Donnerstag erstmals zu einem Lauftraining im Gummersbacher Stadion Lochwiese empfangen hatte. Dem folgte am Freitag ein Krafttraining, ehe es nach Österreich ging. „Es gibt aber noch genug, an dem wir arbeiten müssen“, so der VfL-Trainer. Wie ein Tag im Trainingslager aussieht, berichten die Spieler auf der Facebook-Seite des VfL. So schloss VfL-Kapitän Timm Schneider seinen Bericht damit, dass es ein gelungener Tag gewesen sei, der viel Spaß gemacht habe, auch wenn er sehr anstrengend gewesen sei.