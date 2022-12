Gummersbach Vier Männer bedrängen Frau sexuell – Polizei sucht Zeugen

Gummersbach – Eine Frau ist am Dienstagabend von vier Männern sexuell angefasst und bedrängt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die Gruppe die Frau eingekesselt und sexuell übergriffig berührt haben. Die Frau entkam, weil ihr Hund einen den Männer biss und sie so fliehen konnte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 19.25 Uhr war die 30-Jährige nach ersten Erkenntnissen auf der Vollmerhauser Straße unterwegs, als sie von den vier Männern umringt wurde. Erst als der Hund zu knurren begann und einen der Täter biss, ließen die Männer von der Geschädigten ab.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Laut Polizei werden die vier Täter als südländisch beschrieben. Einer von ihnen soll einen auffälligen Bart tragen, zwei der Männer sollen sich vor der Tat an der Autowaschstraße aufgehalten haben. Die Polizei nimmt Hinweise telefonisch unter 02261 / 81990 entgegen. (mab)