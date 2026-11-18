Elfter Geburtstag in der Schwalbe-Arena

Seit elf Jahren lockt Arena Alaaf jedes Jahr aufs Neue tausende feierwütige Jecken in die Schwalbe-Arena. Das war auch dieses Jahr nicht anders, wurde doch ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Die Kultveranstaltung fand zum elften Mal statt und solch einen jecken Geburtstag kann und will sich kein eingefleischter Karnevalist entgehen lassen.

Kostüme füllen die Gummersbacher Innenstadt

So füllte sich die Gummersbacher Innenstadt im Vorfeld der Party mit bunt kostümierten Männern und Frauen. Ob einem Motto folgend oder aus der eigenen Kreativität heraus geschaffen. Zu sehen waren neben Piraten, Minions, Aliens, Wildkatzen und Charaktere aus dem Disney-Universum. So mancher hatte auch bunte Blumen auf den Tüllrock geklebt oder seine Jacke mit glitzernden Pailletten verzierte. Nicht zu übersehen war der riesige Enten-Schwimmreifen, der als Kostüm diente.

Schlange stehen bei eisiger Kälte

Die Jecken in der Schwalbe-Arena bewiesen, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Wer aber eine dünnere Verkleidung gewählt hatte, hatte zunächst das Nachsehen, denn bei eiskalten Temperaturen hieß es für Besucher von Arena-Alaaf nämlich erstmal Schlange stehen vor den beiden Eingängen. Und diese zogen sich teilweise etliche Meter lang. Doch das schreckte die Besucher keinesfalls ab. Gut gelaunt trotzten sie tanzend der Kälte. In der Arena selbst tummelten sich derweil bereits zahlreiche Fans der Veranstaltung. Sie fieberten dem Beginn entgegen.

Konzept bleibt, die nächste Generation übernimmt

„Vom Grundsatz her sind wir dem Konzept von Arena-Alaaf über all die Jahre treu geblieben. Dazu gehört, dass wir die Top-Bands aus der Kölner Karnevalsszene hier auf die Bühne holen, aber auch, dass es den Besuchern gestattet ist, ihre eigene Verpflegung mit zu bringen. Das hat sich über die Jahre einfach bewährt“, berichtete Nils Berg. Er und seine Schwester Nina waren von Beginn an mit im Boot, als ihre Eltern Jürgen und Conny Berg dem Format Arena-Alaaf 2015 erstmals Leben einhauchten. Nun sei es aber an der Zeit für die Geschwister, das Ruder zu übernehmen. „Sie haben das schließlich elf Jahre lang gemacht“.

Die Jecken bewiesen Kreativität. Copyright: B. Schmittgen

Emotionaler Moment auf der Bühne

Um die Übergabe des Staffelstabs aber nicht nur sang- und klanglos zu vollziehen, hatten sich Bruder und Schwester noch etwas besonderes einfallen lassen. Nachdem die erste Band des Abends, der Männerchor „Laut aber schief“ aus Marialinden bei Overath mit Songs wie „Noh Kölle jonn“, „KanteWante“ oder „Et letzte Leed“ als auch die Sparkly Dancers des Ründerother Karnevalsverein mit ihren Auftritten dem Publikum kräftig eingeheizt hatten, wurde es emotional auf der Bühne. „Das ist ein spannender und besonderer Moment zu gleich für uns. Denn heute fast auf den Tag genau vor elf Jahren fand hier in der Schwalbe-Arena zum ersten Mal Arena-Alaaf statt und wir waren alle waren positiv überrascht. Gummersbach kann Karneval. Und heute, elf Jahre später, stehen wir nach wie vor hier und das verdanken wir euch“, sagte Jürgen Berg an das Publikum gerichtet. „Nun wird es aber Zeit, in die zweite Reihe zurück zu treten und die nächste Generation die Führung zu überlassen“.

Videorückblick auf elf Jahre

Er überreichte das Mikrofon an seinen Sohn, Nils Berg. „Wir wollen euch aber auch etwas zurück geben. Dabei haben wir uns allerdings nicht nur mit Fotos begnügt. Und so ist dieses Video entstanden“, lud er nicht nur seine Eltern ein, sondern auch die gesamte Arena, einen Blick in die vergangenen elf Jahre zu werfen. Unter anderem kamen darin auch Brings zu Wort.

„Sprinter“ und Kölner Top-Bands heizen ein

Danach sollte es aber genug sein mit den emotionalen Worten – die nächste Band stand schon in den Startlöchern. Mit der deutschsprachigen Musikband „Sprinter“ folgte eine weitere lokale Gruppe, die aktuell ihr zweites Album veröffentlicht hat. Unter anderem schmetterten sie Songs wie „Südstadtkönigin“ oder „Erwachsen werden“ von der Bühne. Von Leadsänger Steffen Seifert animiert sang das Publikum mit lauter Stimme begeistert mit. „Gummersbach, ihr seit einfach klasse“, so der Leadsänger. Und so ging es Schlag auf Schlag weiter – es folgten Bands wie Brings, Kasalla, Cat Ballou und die Höhner.

Ausblick: Ausverkauft und Termin für 2027

Und das Geschwister-Duo hat sich für die Zukunft etwas ganz fest vorgenommen. „Wir wollen nächstes Jahr wieder ausverkauft sein“, verkündete Nils Berg, um so an dem Erfolg von vor der Corona-Pandemie wieder anzuknüpfen. Bereits jetzt können sich Besucher Tickets für das nächste Jahr sichern. Dann heißt es am 13. November 2027 ab 19 Uhr wieder „Arena-Alaaf“.