Am kommenden Samstag, 26. September, lädt der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Gummersbach von 11 bis 17.30 Uhr zum 21. Weltkindertag in die Innenstadt ein. Der Weltkindertag richtet sich an Familien und Kinder und ist bei freiem Eintritt für alle geöffnet.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Aggerenergie, Sparkasse Gummersbach, Volksbank Oberberg, dem Verein „GMErleben“ und der Tanzschule Kasel erwarten die Veranstalter bei gutem Wetter wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Unter dem diesjährigen Motto „Du bist richtig, wie du bist!“ stellt der Weltkindertag die bedingungslose Wertschätzung von Kindern unabhängig von Leistung oder Herkunft in den Mittelpunkt.

70 Stände mit breitem Angebot

Das Motto greift damit zentrale Gedanken der UN-Kinderrechtskonvention auf und versteht Vielfalt als Normalität. Auf rund 70 Ständen präsentieren Vereine, Organisationen, Kindergärten und Schulen ein vielfältiges Programm aus Bewegung, Spiel und Kreativität. Zu den Highlights zählt in diesem Jahr die Aktionsfläche auf dem Cityparkplatz: Der VfL Gummersbach (Abteilung Basketball) veranstaltet dort eine Challenge für Kinder, der ADFC bietet einen Fahrradparcours an, und an einem 22 Meter hohen Kran können sich Kinder im Seilklettern versuchen.

Auch das Thema Sicherheit hat in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert: Nachdem sich im vergangenen Jahr mehrfach Kinder und ihre Erziehungsberechtigten aus den Augen verlorenen, bietet die Stadt am Infopoint kostenlose Notfallbänder für alle Kinder an. Zudem kehrt die sogenannte Blaulichtmeile zurück: Feuerwehr und THW zeigen mit mehreren Fahrzeugen Präsenz, der Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises ist mit einem Rettungswagen vor Ort, und die Verkehrsunfallprävention der Polizei informiert rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr.

Eine Gefühlsrallye durch die Innenstadt

Weitere Programmpunkte sind die Gefühlsrallye durch die Innenstadt, bei der teilnehmende Einzelhändler kleine Präsente für Kinder bereithalten, sowie ein Präventionsangebot des Gesundheitsamts zur Zahngesundheit im Kindesalter. Fortgesetzt wird zudem die internationale Freundschaft der Stadt Gummersbach mit Lesotho: Die „Living and Loving School“ gestaltet gemeinsam mit den Kindertagesstätten aus Lieberhausen und Lantenbach Freundschaftsarmbänder, die anschließend zwischen dem Königreich Lesotho und Deutschland ausgetauscht werden.

Für Unterhaltung sorgen außerdem klassische Fahrgeschäfte wie Quartertramp, Kinderkarussell und Kindereisenbahn, Kinderschminken, Luftballonkünstler, Hüpfburgen sowie der Kinderflohmarkt „Rumpelkiste„. Passend zur Tradition früherer Jahre schmücken in diesem Jahr wieder Wimpelketten die Innenstadt.

Das Bühnenprogramm bietet zahlreiche Acts, darunter drei Highlights: Die Musikerin Senta begeistert mit moderner Kindermusik, starken Botschaften zu Selbstvertrauen, Mut und Vielfalt sowie einem lebendigen Mitmachprogramm. Nilsen, einer der bekanntesten Kindermusik-Künstler Deutschlands, sorgt mit eingängigen Melodien und viel Energie für Stimmung. Und der Kölner Zauberer Markus Poetes verzaubert mit seiner Familienzaubershow, einer Mischung aus Zauberei, Clownerie und Comedy, Groß und Klein gleichermaßen.