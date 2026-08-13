Busse sind auch ein beliebtes Fotomotiv. Nach der Premiere im Vorjahr rund die Ovag wieder den „Busspotting Award“ aus.
„Bus triff Stadt“Fotowettbewerb der Ovag
Busse sind für viele Menschen tägliche Begleiter, für andere weit mehr: Sie sind Hobby und beliebtes Fotomotiv. Auch in Oberberg gibt es eine engagierte Busspotting-Community, die regelmäßig Ovag-Fahrzeuge fotografiert und ihre Aufnahmen in sozialen Netzwerken teilt.
Nach der Premiere des Wettbewerbs im vergangenen Jahr ruft die Ovag daher nun erneut den „Ovag-Busspotting Award“ aus. Mit der Auszeichnung sollen auch in diesem Jahr die besten und kreativsten Aufnahmen von Ovag-Bussen gewürdigt werden.
Online wird gesammelt
Dabei lautet die diesjährige Herausforderung: „Bus trifft Stadt“. „Gesucht werden bis zum 11. Oktober Fotos, die Ovag-Busse im städtischen Umfeld in Szene setzen. Ob belebte Innenstadt, markante Architektur, besondere Lichtstimmungen oder alltägliche Momente des Stadtlebens: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Zu gewinnen gibt es den Titel „Ovag-Busspotter/in des Jahres 2026“ sowie eine Kollektion kleiner Sachpreise. Das Foto muss online eingereicht werden, auf der Website finden sich weitere Infos dazu.