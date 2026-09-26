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DHB-PokalVfL Gummersbach reist im Achtelfinale zur SG Flensburg-Handewitt

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Spielszene.

In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte der VfL Gummersbach die Oberhand gegen die SG Flensburg-Handewitt. Jetzt treffen die beiden Teams im Achtelfinale des DHB-Pokals aufeinander.    

Copyright: Andreas Arnold

Bundestrainer Alfred Gislaon zieht im Anschluss an das Nordderby in der Kieler Merkur Ostseehalle die acht Paarungen.

„Wenn man nach Köln ins Finale will, muss man ein paar gute Mannschaften aus dem Pokal schmeißen“, kommentierte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason die Auslosung des Achtelfinales um den DHB-Pokal. Für die Handballer des VfL Gummersbach gilt das schon im Achtelfinale. Für das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson geht die Reise am 11. oder 12. November zur SG Flensburg-Handewitt.

Ljubomir Vranjes, sportlicher Leiter der SG Flensburg-Hnadewitt, sprach vor einem harten Gegner, gegen den man zuletzt so seine Schwierigkeiten gehabt habe. In der vergangenen Saison gab es in der Bundesliga in Flensburg ein 37:37-Unentschieden, das Rückspiel gewannen die Gummersbacher in der Schwalbe-Arena mit 33:26. So freute sich Vranjes vor allem darüber, dass sein Team ein Heimspiel hat.

Im Anschluss an das hitzige Nordderby zwischen Kiel und Flensburg, das nach einem Videobeweis mit  31:31 endete, hatte Gislason in der Merkur Ostseehalle die acht Paarungen der nächsten Pokalrunde im Beisein von Andreas Wäschenbach, Spielleiter der Handball-Bundesliga, gezogen. Der VfL hatte sich unter der Woche mit 38:28 gegen Zweitligist Dessau-Roßlauer HV für die Runde der letzten 16 Clubs qualifiziert.

In der Bundesliga treffen die beiden Mannschaften bereits am Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, in der Schwalbe-Arena aufeinander.

Die weiteren Paarungen

TV Emsdetten - HC Erlangen; TBV Lemgo Lippe - THW Kiel; GWD Minden - VfL Eintracht Hagen; MT Melsungen - Bergischer HC; SC Magdeburg - HC Hamburg; 1. VfL Potsdam  - Füchse Berlin;  HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen