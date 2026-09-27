Ehemalige Wise Guys„Alte Bekannte“ nehmen Abschied von Gummersbach

Witzig, nachdenklich und noch mehr sind die Songs, die die fünfköpfige Band „Alte Bekannte“ mit A-cappella-Power auf die Bühne der Halle 32 in Gummersbach brachte. „Mehr!“ heißt denn auch das aktuelle Album und das bereits fünfte Bühnenprogramm innerhalb von sieben Jahren.

Nächstes Jahr ist schon wieder Schluss

Mit dem Song „Mehr“ starteten die Wise-Guys-Nachfolger auch ihre Konzertshow. Als im Jahr 2015 das Ende der Wise Guys feststand, suchten sich Daniel „Dän“ Dickopf, Nils Olfert und Björn Sterzenbach, mit Ingo Wolfgarten und Clemens Schmuck zwei Mitstreiter, um als fünfstimmige A-cappella-Band weitermachen zu können. Da (fast) alle miteinander bekannt waren, war der Bandname bald gefunden. Im kommenden Jahr ist schon wieder Schluss, die Band löst sich auf, in Gummersbach konnte man sie jetzt nach 2019 zum letzten Mal erleben.

Musikalisch und textlich perfekt abgestimmte A-cappella-Lieder tragen die Sänger vor. Choreographie und Bühnenbild unterstützen den Gesang als das Wesentliche. Alltägliche Probleme, etwa über den Ärger mit der Deutschen Bahn oder über das Trauma eines Lehrerkindes, verwandeln die Bekannten mit ihren Stimmen in lustige Klangkunstwerke. Mal wird der „Regenradar“ mit klaren Stimmen kommentiert, dann sinnieren die fünf Sänger im Song „Sprachnachrichten“ über das digitale Leben der Menschen in Zeiten von Google und KI.

Aber auch gefühlvolle Balladen gehören zum Repertoire, wie es schon bei den Wise Guys der Fall war: „Ein Engel“, der als musikalischer Begleitschutz in schwierigen Momenten tröstet, wird von den fünf Musikern berührend interpretiert. Auch mit den Zugaben „Denglisch“ oder „Antidepressivum“ knüpften die fünf Künstler an Wise-Guys-Titel aus vergangenen Tagen an. Rund 300 Zuschauer in Gummersbach dankten den Stimmvirtuosen nach zweieinhalb Stunden Konzert mit viel Applaus.