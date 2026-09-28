Nur zwei Tage nach dem 38:30-Sieg im Derby der Handball-Bundesliga gegen den Bergischen HC starten die Handballer des VfL Gummersbach am heutigen Dienstagabend in der Schwalbe-Arena in die EHF European League. Gegner ist um 18.45 Uhr im ersten Vorrundenspiel PGE Wybrzeza Gdansk. Die Danziger kehren als Drittplatzierter der polnischen Liga nach 25 Jahren wieder ins internationale Geschäft zurück.

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hat den Gegner per Video studiert

In der Vorbereitung auf die Saison hatten die Danziger ein Testspiel gegen den Zweitligisten Dessau Roßlauer HV knapp mit 35:34 gewonnen, nachdem sie in der Pause noch mit 15:21 zurückgelegen hatten. Gegen Dessau hatte der VfL zuletzt im DHB-Pokal mit 38:28 gewonnen. Das Vorbereitungsspiel möchte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson aber nicht als Gradmesser für die Partie des VfL gegen die Danziger nehmen. „Vorbereitung ist immer etwas anderes“, sagt der VfL-Trainer.

Den Gegner hat Sigurdsson per Video studiert, was eine wirkliche Analyse schwer mache. Dreh- und Angelpunkt ist Tomasz Gebala, der Bruder von Maciej Gebala, dem Kreisläufer von Bundesliga-Konkurrent HC Erlangen. Danzig spiele einen schnellen Handball und agiere mit einer aggressiven 6:0-Abwehr. Dazu kommen zwei kompakte Kreisläufer.

Die kurze Pause zwischen dem Bundesligaspiel und der Europa-League nutzte Sigurdsson, um einerseits seinen Spielern Erholung zu geben, andererseits aber auch, sie in Bewegung zu halten. Das Training am Montagvormittag hatte daher auch deutlich weniger Intensität als eine gewöhnliche Einheit.

Nach seiner langen Verletzungspause hat Teitur Einarsson seinen ersten Einsatz in dieser Saison gut überstanden. Er habe gegen den BHC sogar viel länger gespielt, als geplant gewesen sei, sagt sein Trainer. In der Abwehr habe es Einarsson aber sehr gut gemacht. Die lange Einsatzzeit des Isländers kam daher, da Kay Smits Rückenprobleme hat und nur in den ersten Minuten des Spiels auf dem Feld stand. Ob er gegen Danzig dabei ist, konnte Sigurdsson noch nicht sagen.