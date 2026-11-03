Feuerwehr rückt zu Abus Kransysteme aus

Zu einem Brand bei der Gummersbacher Abus Kransysteme im Gewerbegebiet Herrenhagen-Sonnenberg ist am Montagmorgen die Gummersbacher Feuerwehr gerufen worden. Unter der Leitung von Sascha Frede im Einsatz waren die Kräfte der hauptamtlichen Wache, die des Löschzugs Stadt und die der Löschgruppe Windhagen.

Brandmeldeanlage löst aus, Pkw in Tiefgarage brennt

Wie Frede dieser Zeitung berichtete, hatte um 7.30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und so die Feuerwehr in Gang gesetzt. „Als wir vor Ort eintrafen, hatten wir eine deutliche Rauentwicklung“, sagte Frede. In der Folge seien zwei Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren in die Tiefgarage des Unternehmens vorgedrungen, wo ein Pkw Feuer gefangen habe. Die Beschäftigen, so Frede weiter, seien ebenfalls über den Brand alarmiert worden und hätten sich für zweieinhalb Stunden in das benachbarte Kranhaus begeben. Das sei allein schon mit Blick auf die Verrauchung der Gebäude angezeigt gewesen.

Spezialgebläse belüftet die Gebäude

Nachdem das Fahrzeug gelöscht gewesen sei, habe die Feuerwehr damit begonnen, die Gebäude zu durchlüften. Anfangs mit einfachen Gebläsen, später dann aber mit einem so genannten LUF 60. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Spezialgebläse, das der Oberbergische Kreis erst unlängst angeschafft habe, wie Frede weiter ausführte.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Zu einer möglichen Brandursache konnte er nichts sagen. Aus diesem Grund habe er auch die Polizei hinzugerufen, die jetzt die Brandursache ermitteln soll. Polizeisprecher Marc Leporin sagte dieser Zeitung, dass die Polizei den Brandort beschlagnahmt habe. Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden. Stand jetzt könnte es sein, dass ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer war. (ar)