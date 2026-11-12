Horst Heinz Köhler hat keine weite Anreise. Der als Guildo Horn bekannte Schlagerexperte lebt mit seiner Familie in Much. 1998 wurde er bekannt mit seinem Beitrag zum Eurovision Song Contest, „Guildo hat euch lieb!“. Das bevorstehende Fest der Liebe gibt nun Anlass für ein Konzert in Gummersbach, es ist das erste Konzert der Adventstour, die schon zum Großteil ausverkauft ist. Das gilt auch für das Finale, ein Doppelkonzert in seiner Heimatstadt Trier.

Auftakt in der Halle 32

Am Freitag, 13. November, 20 Uhr, gastiert er mit seiner Band Die Orthopädischen Strümpfe in der Halle 32, das Programm heißt „Weihnachten mit Guildo 2026“.

Verweihnachtlichte Rock- und Popklassiker

Angekündigt ist traditionelles adventliches Liedgut gepaart mit textlich verweihnachtlichen Rock- und Popklassikern, wie „Everlasting Love“ (Schöne Weihnachtszeit), „In The Ghetto“ (In der Krippe) oder „Under The Moon Of Love“ (Unter dem Weihnachtsstern). Guildo Horn setzt dabei auf die bewährte Methode, mit der er schon „How Deep Is Your Love“ (Ich mag Steffi Graf) und „I Love Rock ’n’ Roll“ (Ich find Schlager) veredelte. Er singt aber auch vom Dicken Dieter, dem Maronenverkäufer aus seiner Heimat Trier.

Neue Single zum Fest

Jedes Jahr, wenn die zuckerwattige Zeit beginnt, schart der Meister seine Orthopädischen Strümpfe um sich. In diesem Jahr liegt schon vor dem ersten Türchen ein besonderes Geschenk unter dem Baum: Am 30. Oktober erschien die Single „Bald kommt der Weihnachtsmann“, das Lied basiert auf dem unverwüstlichen „Wellerman“-Song.

Die Band: Die Orthopädischen Strümpfe

Eine wahrhaft göttliche Unterhaltung versprechen Guildo Horn und seine Band. Zu den Orthopädischen Strümpfen gehören derzeit Addi Mollig, der musikalische Leiter an den Tasten, Kikki Pfeifer am Schlagwerk, der ewige Strull und Horst Dieter Hopfen an den Bässen, Lotus Zander an der Gitarre und natürlich Mademoiselle Gazelle aus Nizza am Saxophon.

Das sagen die Veranstalter

„Am Ende dieses Jahres sollte die Welt sich noch einmal so richtig verwöhnen zu lassen“, finden die Veranstalter und fragen: „Wem könnte man sich da besser anvertrauen als einem der besten Live-Entertainer, den Deutschland zu bieten hat: dem Meister Guildo Horn?“

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf für 45 Euro bei Aggerticket, (02261) 3003-888. (tie)