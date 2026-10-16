Internationaler Spitzenfußball, gelebter Zusammenhalt und mehr als 200 ehrenamtliche Helfer: Der Nick & Co. Cup 2026 verbindet Sport mit sozialem Engagement. Beim Sponsorenabend wurde der Spendenscheck über 40.000 Euro an die Initiatorin Bettina Hühn, Vorstand der Ursula-Barth-Stiftung, übergeben.

Rekordzahlen beim 11. Nick & Co. Cup

Drei Tage Fußball, 34 Mannschaften aus vier Ländern, 465 junge Fußballerinnen und Fußballer, rund 6000 Besucher und mehr als 200 ehrenamtliche Helfer: Der 11. Nick & Co. Cup hat erneut gezeigt, wie sportliche Begeisterung und soziales Engagement zusammenwirken. Der Spendenerlös von 40.000 Euro kommt schwer kranken Kindern und ihren Familien zugute. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Scheckübergabe beim Sponsorenabend

Beim Sponsorenabend, an dem die Organisatoren auf 2026 zurückblickten, wurde der Scheck an Bettina Hühn überreicht, die seit Jahren für die Ursula-Barth-Stiftung im Einsatz ist. Koordiniert werden mussten unter anderem rund 180 Hotelübernachtungen, 30 Busfahrten und sechs Flüge.

Nachwuchsteams aus Deutschland und Europa

Zu den langjährigen Teilnehmern zählen deutsche Nachwuchsmannschaften wie die des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach sowie internationaler Topvereine wie Juventus Turin und Ajax Amsterdam. 2026 nahm erstmals der AC Mailand teil.

Gemeinschaftsprojekt für den Stadtteil

Der Cup ist jedoch mehr als ein internationales Jugendfußballturnier. Er ist zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Bernberg geworden. Mehr als 200 Ehrenamtliche investieren ihre Freizeit in das Turnier und machen es zu einem Gemeinschaftsprojekt. Der Stadtteil zeigt dabei Zusammenhalt und die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu bewegen.

Hilfe für Nick & Co. als Träger des Turniers

Getragen wird der Cup vom Projekt „Hilfe für Nick & Co. – Helfende Hände Oberberg“, das in die Ursula-Barth-Stiftung eingegliedert ist. Die Initiative setzt sich seit vielen Jahren für schwer kranke Kinder und ihre Familien in der Region ein. Ihre Hilfe ist konkret: So wurde unter anderem ein Treppenlift im Wert von 28.000 Euro mitfinanziert, der es einem betroffenen Kind ermöglicht, die Wohnung zu verlassen. Das Projekt ist auf jeden Spenden-Euro angewiesen.

Von der Einladung in die Schweiz zum eigenen Turnier

Der Ursprung liegt in einer Einladung nach Rümlang in der Schweiz im Jahr 2013. Dort entstand die Idee eines eigenen Benefizturniers. Ein erster Start auf dem Bernberg folgte bereits 2014, gemeinsam mit der SpVg Dümmlinghausen-Bernberg als Kooperationspartner. Der Cup trägt den Namen von Nick, dem ersten Kind im Projekt.

Im Mittelpunkt stehen die Familien

Im Mittelpunkt stehen die schwer kranken Kinder und ihre Familien, deren Alltag oft von Therapien und Krankenhausaufenthalten geprägt ist. Beim Cup finden sie einen Ort, an dem sie willkommen sind und Aufmerksamkeit erfahren. Der Spendenerlös hilft, betroffene Familien konkret zu entlasten. Für Bettina Hühn und das gesamte Team ist der Cup deshalb seit elf Jahren eine Herzensangelegenheit: Gemeinsam lässt sich etwas bewegen, und jeder Beitrag zählt.

Dank an Helfer, Sponsoren und Unterstützer

Die Organisatoren danken dem langjährigen Gastgeber, den mehr als 200 ehrenamtlichen Helfern und allen Sponsoren und Unterstützern. Sie machen den Cup zu einem Ort, an dem internationaler Jugendfußball, Zusammenhalt und konkrete Hilfe für schwer kranke Kinder verbunden sind.

Termin für 2027 steht fest

Der 12. Nick & Co. Cup findet vom 27. bis 30. Mai 2027 statt. (ar)