Es ist ein typischer Herbsttag, die bunten Blätter sind von den Bäumen gefallen, es ist neblig und kalt – es ist halt November. Umso schöner sieht es da auf dem von der Friedhofsgemeinschaft Berghausen, neben Sportverein und Verschönerungsverein die dritte große Initiative im Gummersbacher Stadtteil, betriebenen Friedhof im Waldgebiet aus. Die Atmosphäre ist heimelig – was sicher auch daran liegt, dass der erst im Februar auf neue Beine gestellte Verein zuletzt mehr als fleißig gewesen ist, wie der neugewählte Vorsitzende Jörg Jansen berichtet. „Wir haben nicht nur die Friedhofshalle komplett saniert, sondern auch den Friedhof auf links gedreht und neugestaltet, etwa für die Friedhofsglocke einen neuen Holzrahmen gezimmert“, sagt Jansen.

Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Ehrenmals

Gegen die Spuren, die eine Horde Wildschweine vor dem Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege hinterlassen hat, muss allerdings der Gummersbacher Baubetriebshof anrücken. „Hoffentlich schaffen sie es bis zum Sonntag“, sagt Jansen. Denn dann wird das 100-jährige Bestehen des Ehrenmals gefeiert, passend am Volkstrauertag. Eigentlich richtet der Verschönerungsverein jedes Jahr an diesem Gedenktag eine kleine Feier aus, wegen des Jubiläums haben nun aber die drei großen Vereine gemeinsam beschlossen, einen Festakt zu veranstalten. „Es gibt ein umfangreiches Programm zwischen Ehrenmal und Friedhof. Ab 11.45 Uhr können Interessierte sich am Eingang zum Friedhof zu Führungen treffen“, verrät Maike Brandt, die Geschäftsführerin der Friedhofsgemeinschaft.

Führungen, Gottesdienst und Tag des offenen Friedhofs

Um 12 Uhr treffen sich Ehrenamtliche und Sponsoren in der Halle zum Empfang, danach wird der neue Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde, André Schmidt, dort einen Gottesdienst feiern. „Es soll ein Tag des offenen Friedhofs sein“, betont Jansen. Es solle auch darum gehen, das umfangreiche Begräbnisangebot der Gemeinschaft kennenzulernen. „Wir haben fast alle Möglichkeiten – nur eine Urnenwand gibt es nicht. Besonders beliebt sind die Baumbegräbnisse, die auch in Friedwäldern angeboten werden“, so Jansen.

Bis 14.10 Uhr haben die Gäste Zeit, sich in Ruhe umzusehen – dann findet der Festakt zum Volkstrauertag am Ehrenmal statt, zu dem neben Gummersbachs Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit auch Landrat Klaus Grootens erwartet wird. „Im Anschluss daran lädt die Friedhofsgemeinschaft dann noch zu Kaffee und Kuchen in die Friedhofshalle ein“, sagt Jansen.

Jörg Jansen und Maike Brandt. Copyright: Weitzdörfer

Neuer Vorstand rettet den Verein und den Friedhof

Dass das alles möglich ist, dass es den Verein heute noch gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. „Wir hatten im Februar keinen Vorstand mehr. Der Verein hätte sich aufgelöst – und damit wäre auch der Friedhof Geschichte gewesen“, sagt Jansen. Die Stadt Gummersbach hätte ihn bis zum Auslaufen der letzten Liegezeit instand gehalten, allerdings ohne neue Begräbnisse zuzulassen. Ein Friedhof als Auslaufmodel. „Das wollten wir hier im Dorf aber nicht – zum Glück hat sich dann ein neuer Vorstand gefunden“, ist Jansen zufrieden.

Ruhestätte für rund 800 Menschen

Der 1953 gegründete Verein ist damit für die kommenden Jahre gesichert. „Wir hatten uns einiges vorgenommen, darunter eben auch die Sanierung der Halle, die wir als Trägerverein betreiben“, sagt Jansen. Rund 800 Menschen haben in den vergangenen knapp 75 Jahren ihre letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof gefunden, darunter auch Menschen, die zeitlebens gar nicht im Verein waren. „Das ist möglich, da aber Unterhalt und Beerdigung durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden, müssen Nichtmitglieder eine Einstiegssumme bezahlen, als Ausgleich gegenüber denjenigen, die pro Jahr einen festen Beitrag bezahlen“, erklärt Jansen.

Es ist eine fraglos außergewöhnliche Vereinsarbeit, die im Stadtteil mit seinen rund 1300 Einwohnern geleistet wird. Und nicht nur im Herbst ist der Waldfriedhof schön anzusehen.