Am Busbahnhof in Gummersbach ist es in der Nacht zu Donnerstag (12. November) nach dem Besuch einer Karnevalsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die Kostümierten gegen 0.40 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll ein 34-jähriger Mann aus Kierspe einem 43-jährigen Mann, der ebenfalls aus Kierspe stammt, ins Gesicht geschlagen haben.

Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung

Im weiteren Verlauf des Konflikts kam es den Angaben zufolge auch zwischen einer 32-jährigen Frau aus Meinerzhagen und einer gleichaltrigen Frau aus Kierspe zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Da die Schilderungen der Beteiligten zum genauen Ablauf des Geschehens teilweise voneinander abweichen, haben die Polizisten und Polizistinnen Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Diese sollen nun Aufschluss über den genauen Hergang geben. (red)