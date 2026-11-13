Gummersbach und die Kulturszene in der gesamten Region trauern um Gus Anton. Der langjährige Intendant des Gummersbacher Stadttheaters und Kulturbeauftragte der Stadt (1972-2006) ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren im Krankenhaus verstorben. „Gus Anton hat vielen Menschen in Gummersbach die Möglichkeit gegeben, gemeinsam zu musizieren und auf der Bühne zu stehen. Er hat einem jungen Theater zu eigenen Produktionen verholfen und mit Chören und Orchester über Jahrzehnte dafür gesorgt, dass Musik in unserer Stadt ihren Platz hatte. Dafür ist ihm die Stadt Gummersbach dankbar“, sagt Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit.

Prägende Spuren in der Region

Gus Anton hat der Region wie kein zweiter einen Stempel in vielfacher Hinsicht aufgedrückt und wird auf Dauer seine Spuren hinterlassen. Vor allem seine Eigeninszenierungen am Bühnenhaus, sein Wirken als Leiter des Symphonieorchesters des Oberbergischen Kreises und seine erfolgreiche Arbeit als Leiter der Räuber sind vielen Oberbergern in bester Erinnerung. Im Jahr 2019 hatte die Stadt Gummersbach Gus Anton mit dem Ehrenring eine ihrer höchsten Ehrungen verliehen. Den Anstoß dazu hatte der damalige Bürgermeister Frank Helmenstein geliefert. „Mir war es ein besonderes Anliegen, einen Mann, der sich einzigartig um die Kultur in Gummersbach verdient gemacht hat, zu Lebzeiten zu ehren, sagte Helmenstein damals.

Ein Zufall führt Anton ans Gummersbacher Theater

Dass Gus Anton das Theater in der Kreisstadt übernahm, ist wohl einem Zufall zu verdanken. Als Leiter der Räuber gastierte er für ein Konzert in der Theodor-Heuss-Akademie, wie sich Anton anlässlich seines 80. Geburtstag in einem Gespräch mit dieser Zeitung erinnerte. „Dort traf ich den damaligen Gummersbacher Stadtdirektor Albrecht Menke, der mir die Leitung des neuen Gummersbacher Theaters anbot.“ Und Anton gelang es, aus dem Bühnenhaus eine Adresse zu machen, in der Gummersbach nicht nur Kultur geboten bekam. Hier traf sich die Stadtgesellschaft. Kein Wunder, Anton holte die ganz Großen ins Bühnenhaus, darunter Anneliese Rothenberger und Hermann Prey.

Die Hochphase des Bühnenhauses und sein Ende

In besagtem Interview erinnerte sich Anton an die Hochphase des Theaters. „Mit dem Regisseur Siegfried Grote habe ich einen wunderbaren Partner gefunden.“ Zusammen hatten die beiden mehr als 50 Premieren gehabt. Und Anton verriet, dass er in den „besten Zeiten einen Etat von mehr als einer Million Mark“ hatte. Heute unvorstellbar. Genau wie die Zahl der 14 verschiedenen Abos und etwa 8000 Abonnenten. „Durch unsere Gastspiele in ganz NRW bekam Gummersbach den Ruf einer Kulturstadt“, sagte Gus Anton dieser Zeitung. Entsprechend traf ihn die Entscheidung des Rates, das Bühnenhaus mit der Spielzeit 2017/18 zu schließen. Dennoch ging Gus Anton mit dieser Entwicklung äußerst nobel um. Ein böses Wort, wie man hätte erwarten können, kam von ihm nicht.

Freundschaft mit dem Maler Bruno Goller

Eine andere Sache war Anton auch wichtig. Und das war der Kontakt zu dem aus Gummersbach stammenden Maler Bruno Goller, mit dem er 25 Jahre freundschaftlich verbunden war. Als Anton im Jahr 2006 als Theaterchef ausschied, setzte er mit einer Goller-Ausstellung einen Schlusspunkt im Foyer des Bühnenhauses. „Vor seinem Tod habe ich Bruno Goller versprochen, dass ich noch einmal etwas für die Bekanntheit seines Werks in Gummersbach tun werde“, sagte Anton damals. (ar)