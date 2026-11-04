Da gibt es nix zu „mähkern“, würde er selbst sagen: 53 Schaf-Cartoons – viele bekannt aus unserer wöchentlichen Rubrik in dieser Zeitung, aber auch einige neue – sind Teil des neuen Wochenkalenders, den der Gummersbacher Cartoonist Michel Ley gemeinsam mit der Druckerei Nuschdruck herausgebracht hat. Am Samstag, 14. November, 9.30 Uhr, ist der Gummersbacher Cartoonist und Schöpfer von „Michel's Imbärium" zu Gast in der Thalia Mayerschen Buchhandlung in Gummersbach.

Signierstunde und Spende für Nina&Nico

Der immerwährende Wochenkalender „Manche mögen's Schaf“ ist dort für 15 Euro erhältlich. Mit jedem verkauften Kalender unterstützt der Autor den Verein Nina&Nico, der sich für Opfer von sexualisierter Gewalt einsetzt. An diesem Tag bekommt man in sein Kalender-Exemplar eine persönliche Signatur des Autors in Form eines Cartoons. Zudem will er einen Blick hinter die Kulissen seiner skurrilen Cartoonwelt gewähren.

Oberbergische Schafe mit Regionalbezug

Namensgeber für den Kalender, der den Titel „Manche mögen’s Schaf“ trägt, sind die beliebten oberbergischen Schafe, die Michel Ley auch für den wöchentlichen Cartoon dieser Zeitung gezeichnet hat. Dabei steht neben den lustigen Schafen stets der Bezug zur Region im Fokus. So wird das Oberbergische auch im Kalender hin und wieder erkennbar. Mählanie, die den Weihnachtsbaum schon vor dessen Entsorgung nach den Feiertagen gefressen hat, „Gras für alle“ als Versprechen auf einem Wahlplakat, ein Waschbär im Wald oder ein Lockenstab, der dank Strom von einer Freiflächenphotovoltaikanlage das Schafsfell wellig macht - das alles sind nur einige von zahlreichen Cartoons, die sich neben viel Witz Alltagsthemen bedienen. (r)