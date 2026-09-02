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Handball-BundesligaAbwehrspezialist Tom Kiesler fehlt dem VfL Gummersbach mehrere Wochen

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1 min
Matthias Musche rutscht aus und prallt in Tom Kiesler.

Im Auftaktspiel des VfL Gummersbach gegen den SC Magdeburg zeigte Tom Kiesler im Mittelblock eine starke Leistung.

Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Tom Kiesler verletzt sich im Vorbereitungstraining auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Knie. 

 Abwehrspezialist Tom Kiesler hat sich im Training zur Vorbereitung auf die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen einen Aussenbandriss im Knie zugezogen und wird beim Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach mehrere Wochen ausfallen.

Damit fehlen heute im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen neben Kiesler noch die beiden Rückraumspieler Teitur Einarsson und Alex Dushebaev, die an muskulären Problemen laborieren. Das teilte der Verein kurz vor dem Anpfiff des ersten Auswärtsspiels der Saison mit.