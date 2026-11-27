Scheckübergabe an die Oberbergische Tafel

„Spenden statt Stollen“ heißt das Motto, unter dem der Gummersbacher Rufanlagenhersteller hospicall am Dienstag Spenden in Höhe von insgesamt 7000 Euro an die Oberbergische Tafel und die Suppenküche Steinenbrück übergab. „Das ist absolut nicht selbstverständlich“, betonte Tafelvorsitzender Ulrich Pfeiffer und bedauerte, dass das Spendenaufkommen gegenüber dem letzten Jahr um etwa ein Drittel zurückgegangen ist. Umso mehr freute er sich über den Scheck in Höhe von 5000 Euro, den Rüdiger Gelfarth und Manuela Kathmann, Geschäftsführer und Marketingchefin des Unternehmens im Industriegebiet Sonnenberg, überreichten.

Die Tafel als „mittelständisches Unternehmen“

Pfeiffer schilderte, dass die Tafel in der Karlstraße zusammen mit den Außenstellen in Bergneustadt und Marienheide insgesamt rund 1750 bedürftige Personen regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt. Diese würden zwar von Supermärkten und Discountern gespendet, doch gelte es darüber hinaus, die Organisation mit 30 Ehrenamtlichen, neun Angestellten und drei Kühlfahrzeugen am Laufen zu halten: „Das ist schon ein mittelständisches Unternehmen.“ Erst kürzlich habe das Dach des Hauses repariert werden müssen, wegen des hohen Energieverbrauchs beim Kochen sei eine Photovoltaikanlage angeschafft worden. Er erinnerte sich an die Anfänge vor gut 20 Jahren, als sich die Gummersbacher Tafel als eine der ersten in Nordrhein-Westfalen etablierte: „Damals haben wir nur etwa 50 Personen versorgt.“

Vom Dresdner Stollen zur Spende

Rüdiger Gelfarth berichtete, dass hospicall in früheren Jahren große Dresdner Stollen beschafft und in der Vorweihnachtszeit an Kunden und Geschäftspartner verschenkt habe. Schmunzelnd erzählte er, dass diese Tradition auf Anregung von Marketingchefin Manuela Kathmann überdacht wurde: „Ihre soziale Ader war die Triebfeder.“ Seit 2020 werde das Geld für die Stollen daher an soziale Einrichtungen in der Region gespendet.

Verbundenheit mit der Region

Gelfarth unterstrich, dass die Verbundenheit mit der Region für hospicall einen hohen Stellenwert habe. Daher würden regionale Lieferanten und Dienstleister bevorzugt. Kathmann ergänzte, dass sich bei einem Engagement vor Ort besonders gut nachvollziehen lasse, was mit den Spendengeldern bewirkt wird: „Hier sieht man, dass etwas geschieht.“

2000 Euro für die Suppenküche Steinenbrück

Im Anschluss führte der Weg der Marketingleiterin zur Suppenküche Steinenbrück, einem Projekt des Vereins „Lebenswert Oberberg“. Dort übergab sie einen Scheck über 2000 Euro an Maike Wittenburg, die Leiterin der Suppenküche. Diese zeigte sich gerührt und begeistert: „Es ist immer wieder besonders, wenn die Leute an uns denken.“

„Hier darf ich sein“: Gleichbehandlung aller Gäste

Im Speiseraum hängt ein Schild mit der Aufschrift „Hier darf ich sein.“ Wittenburg erläuterte: „Uns ist ganz wichtig, dass alle Menschen, die durch unsere Tür kommen, gleich behandelt werden. Wir machen auch keine Unterschiede zwischen unseren Gästen und unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern – in diesem Raum sind alle gleich.“

Mittagessen dreimal pro Woche

Die Suppenküche Steinenbrück bietet dreimal wöchentlich ein Mittagessen für etwa 50 Bedürftige gegen einen freiwilligen Beitrag an. Das Essensangebot wird seit der Gründungvor mehr als zehn Jahren vom Engelskirchener Caterer Eduard Schmidt und der Bäckerei Kelm unterstützt. Die rund zehn Mitarbeiter steuern Salat und Nachtisch bei. Die Leiterin betonte: „Wir möchten, dass unsere Gäste eine schöne Zeit haben.“ (r)