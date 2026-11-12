Die Zahl der Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, bleibt hoch. Für die Tafeln wird es zugleich schwieriger, ausreichend Lebensmittel und Ehrenamtliche zu gewinnen. Die Volksbank Oberberg unterstützt die Einrichtungen: Bei einem Treffen in der bankeigenen Akademie in Wiehl übergab der Vorstand insgesamt 15.000 Euro sowie mehrere hundert Gläser Honig an vier gemeinnützige Einrichtungen der Region.

Vier Einrichtungen erhalten die Spenden

Empfänger sind die Tafel Oberberg Süd, die Oberbergische Tafel, die Vorratskammer Ründeroth und die Islandtafel Hückeswagen. Diese waren vertreten durch Liane und Uwe Althoff, Ulrich Pfeiffer, Michaela Budde, Liane Hess.

Dank an die Ehrenamtlichen

Der Vorstandschef der Volksbank Oberberg, Andreas Neumann, würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen: „Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert. Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken.“ Gemeinsam mit den Vorstandskollegen Jörn Richling und Marc Gottschlich betonte er, dass Engagement gerade in herausfordernden Zeiten besondere Anerkennung verdient.

Angespannte Lage bei den Tafeln

Die Tafeln berichteten von einer angespannten Lage. Mit der kalten Jahreszeit steige die Nachfrage. „Der Bedarf stagniert nicht. Es kommen immer wieder neue Menschen hinzu“, sagte Liane Althoff von der Tafel Oberberg Süd. Genauere Warenwirtschaft im Handel reduziert Verschwendung, lässt aber weniger überschüssige Ware für die Tafeln übrig. Deshalb müssen diese zusätzliche Lebensmittel beschafft werden, teils über weite Wege, und verursachen Kosten für Transport, Kühlung und Lagerung. „Ohne die Spendengelder geht es eigentlich gar nicht“, sagte Ulrich Pfeiffer von der Oberbergischen Tafel.

Nachwuchs für das Ehrenamt fehlt

Auch Ehrenamtliche fehlen. Viele langjährig Engagierte sind mittlerweile hochbetagt, Nachwuchs ist schwer zu finden. Gebraucht werden sie auch für Fahrdienste und Organisation.

Honig aus dem Bienenprojekt der Bank

Auszubildende der Volksbank unterstützten die Tafel Oberberg Süd im Rahmen eines sozialen Projekttages. Zusätzlich erhielten die Tafeln Honig aus dem Bienenprojekt der Bank, das seit 2018 gemeinsam mit dem Imkerunternehmen PlanBee läuft. Die zehn Völker produzierten in diesem Jahr knapp 250 Kilogramm Honig, etwa so viel wie im Vorjahr. Der trockene Sommer ließ einige Völker jedoch kaum Honig produzieren. Sorge bereitet zudem die Asiatische Hornisse. (ar)