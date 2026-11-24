Wie können Jungen heute zu selbstbewussten, empathischen und verantwortungsvollen Männern heranwachsen? Welchen Einfluss haben Hormone tatsächlich auf ihr Verhalten? Warum sollten Jungen frühzeitig Verantwortung im Haushalt übernehmen? Und welche Menschen können ihnen als Vorbilder dienen? Mit diesen Fragen hat sich die Berliner Autorin Anne Dittmann bei einer Lesung im Pollmannsaal der Alten Vogtei in Gummersbach beschäftigt. Eingeladen hatte das Forum XXelle, eine Kooperation der Gleichstellungsstellen der Städte Wiehl und Gummersbach.

Zeitgemäße Jungenerziehung im Fokus

Im Mittelpunkt stand Dittmanns Buch „Jungs von heute – Männer von morgen“, in dem sie sich mit zeitgemäßer Jungenerziehung und den Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Zukunft auseinandersetzt.

Testosteron und die Macht der Erwartungen

Ein Thema der Lesung war die Rolle des Hormons Testosteron. Häufig werden wildes, impulsives oder aggressives Verhalten von Jungen vorschnell mit biologischen Unterschieden erklärt. Dittmanns Ansatz macht deutlich, dass Jungen nicht allein durch biologische Voraussetzungen geprägt werden. Auch Erziehung, gesellschaftliche Erwartungen und das soziale Umfeld beeinflussen, wie Kinder sich entwickeln und welche Verhaltensweisen sie zeigen. Wer Jungen immer wieder vermittelt, dass sie besonders stark, mutig oder durchsetzungsfähig sein müssten, schränkt möglicherweise ihre Entwicklung ein. Ebenso wichtig ist es, ihnen Raum für Unsicherheit, Verletzlichkeit, Empathie und Fürsorge zu geben.

Verantwortung im Haushalt von klein auf

Besonders alltagsnah wurde es bei der Frage, warum Jungen selbstverständlich an der Hausarbeit beteiligt werden sollten. Dabei geht es um weit mehr als gelegentliches Mithelfen. Jungen sollen früh lernen, Aufgaben eigenständig wahrzunehmen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Welche Vorbilder Jungen brauchen

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends war die Frage nach geeigneten Vorbildern für Jungen. Dabei wurde deutlich, dass Jungen keineswegs ausschließlich männliche Vorbilder benötigen. Entscheidend ist nicht das Geschlecht eines Menschen, sondern die Beziehung, die Kinder zu ihm aufbauen, und die Werte, die ihnen vorgelebt werden. Mütter, Väter, Großeltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen können gleichermaßen wichtige Orientierung bieten.

Lebendiger Austausch mit dem Publikum

Gastgeberin Nina Sommer berichtet: „Die Themen der Lesung boten Anlass für einen offenen und lebendigen Austausch mit dem Publikum. Fragen, persönliche Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven machten deutlich, wie aktuell die Diskussion über Jungen, Erziehung und gesellschaftliche Rollenbilder ist.“

Filmabend zum Antigewalttag

Anlässlich des Antigewalttages zeigt das Forum XXelle in Kooperation mit der VHS Gummersbach am 25. November den Film „Girls don’t cry“ im Gummersbacher Kino Seven. (r)