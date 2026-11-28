Neues Kapitel in der operativen Versorgung

Das Kreiskrankenhaus Gummersbach schlägt bei der operativen Versorgung seiner Patienten ein neues Kapitel auf und beweg sich dabei auf dem Niveau großer Häuser wie der Kölner Uni-Klinik. Mit dem modernen „Da Vinci“-Operationssystem bietet das Klinikum Oberberg ab sofort roboterassistierte Eingriffe in gleich drei Fachabteilungen an. Die neue Technologie kommt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Frauenheilkunde und der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zum Einsatz. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei im Bereich komplexer Tumoroperationen.

Mit Da Vinci eröffnen sich laut Klinikum neue Möglichkeiten für präzise und schonende Eingriffe. Bei der Vorstellung der modernen Technik war den Akteuren nun ein Hinweis besonders wichtig: Es gehe nicht darum, dass der Da Vinci-Roboter den Operateur bzw. den Arzt am OP-Tisch ersetzt. Es sei nach wie vor der Arzt, der die OP durchführt. Allerdings mit Unterstützung einer Technik, die alle bisherigen Geräte an Präzision und Beweglichkeit im menschlichen Körper übertreffe.

„Ein wichtiger Schritt“: Erste Operation und Reaktionen

Von ihren ersten Erfahren mit Da Vinci hat dann auch die neue Chefärztin Jasmina Hahn bereits im Sozialen Netzwerk Linkedin geradezu begeistert berichtet: „Heute wurde ein neues Kapitel am Klinikum Oberberg aufgeschlagen: die erste roboterassistierte Operation mit dem Da-Vinci-System.“ Nach intensiver Vorbereitung habe sie damit arbeiten dürfen – „ein besonderer Moment für mich persönlich und ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der operativen Medizin an unserem Klinikum“.

Die Antworten aus der Fachwelt blieben nicht aus. Allen voran meldeten sich die beiden oberbergischen Chefarztkollegen Simon Bode, Klinikdirektor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Plastische Gesichtschirurgie, und Anja Weishap, Klinikdirektorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Fachärztin Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Alle drei Chefärzte gaben jetzt gemeinsam mit Geschäftsführer Sascha Klein einen Einblick in die Arbeit mit Da Vinci.

So funktioniert die Steuerung des Roboters

Der größte Unterschied zu der bisherigen Arbeitsweise ist, wie die Instrumente gesteuert werden und wie beweglich sie im Körper sind. Während bei der klassischen Schlüssellochchirurgie (Laparoskopie) starre Instrumente direkt von Hand geführt werden, sitzt der Operateur beim Da-Vinci-Operationssystem an einer Steuerkonsole und bedient über Computerunterstützung hochbewegliche Roboterarme.

Theoretisch könne der Operateur in einem anderen Raum sitzen oder an einem ganz anderen Ort, hieß es beim Termin mit dieser Zeitung. Doch keine Sorge: In Gummersbach sitzt der Operateur im gleichen OP-Saal, allerdings ein wenig abgesetzt, während ein weiterer Arzt direkt am Tisch steht.

Das Herzstück des Da-Vinci-Roboters ist die Steuerzentrale. Mit Daumen und Zeigefinger werden die Fasszangen, Scheren oder Greifer gesteuert. Und das mit einer Beweglichkeit von unglaublichen 360 Grad in alle Richtungen.

Greifer und Zangen im Einsatz Copyright: Arnold

Beeindruckende Vorführung auf der Übungsplattform

Bei der Vorführung zeigte Hahn, wie man auf einer Übungsplattform kleine Ringe über Hütchen stülpen kann und wieder herunternimmt. Kinderleicht, könnte man meinen. Tatsächlich aber sind die Ringe so winzig, kaum größer als ein Stecknadelkopf. Spätestens hier wird deutlich, was mit Da Vinci möglich ist.

Vorteile für Ärzte und Patienten

Das betont auch HNO-Chefarzt Bode. Er arbeite am Menschen in „kleinsten Höhlen“. Für ihn sei es eine „Offenbarung“ mit Da Vinci alles so groß zu sehen. Die Gynäkologin Anja Weishap sagt, dass die Robotertechnik die Operateure unglaublich entlastet. Oftmals gingen Eingriffe über Stunden. Und bei adipösen Patienten sei es nicht leicht, von beiden Seiten des Körpers die Instrumente gleichzeitig zu führen. Mit Da Vinci sei das kein Problem, weil die Instrumente quasi ferngesteuert bedient werden. Zudem könne man viele Risiken wie etwas die möglicher Nachblutungen minimieren. Auch die Schmerzen beim Patienten würden reduziert.

Jasmina Hahn, die erst im Oktober als neue Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie eingeführt wurde und bereits umfassend Erfahrung im Bereich der roboterunterstützen Chirurgie verfügt, berichtet, dass sie erst am Vortag einen Patienten mit dem Da-Vinci-Roboter operiert habe . „Und am nächsten Morgen saß er bereits schon wieder auf der Bettkante.“ So soll es künftig noch viel öfter der Fall sein.