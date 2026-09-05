Erst das Rockefeller Center in New York, dann das 101 in Taipeh, zuletzt 80 Meter des Burj Khalifa, am Samstag Gummersbach, das Forum. Kindergeburtstag? Diana und Sandra Miller schütteln energisch den Kopf: „Alles ab einer Höhe von 18 Metern birgt Herausforderungen“, betonen die beiden Modells und Artistinnen aus Ottobrunn (bei München). Denn wie die Zwillingsschwestern einen Laufsteg betreten, denn liegt er ihnen nicht immer zu Füßen: Er steht – auch in der Kreisstadt laufen die „Miller Twins“ vom Dach des Forums die Fassade hinunter, natürlich angeseilt.

Auch der Auftritt in Gummersbach ist für die Miller Twins kein Spaziergang

„Vertical Fashion Air Walk“ heißt das Spektakel, das Forum-Manager Alireza Eftekhari da auf die Beine gestellt hat und bei dem acht Modegeschäften ihre Herbst- und Winterkollektion mal auf andere Weise präsentieren. Und das ist kein Spaziergang – der Wind weht, die Fassade ist nass und aus Glas. 70 Läden gibt es im Forum insgesamt.

„Da müssen wir genau aufpassen, wie wir laufen – wir wollen nichts kaputtmachen“, betonen die Miller Twins, die man zudem aus Werbespots für Arzneimittel und Investmentfonds ebenso kennt wie etwa als Trainerinnen bei der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Über die Produktionsfirma ist Centermanager Eftekhari mit den Zwillingen in Kontakt gekommen. „Die Idee hat bestimmt anderthalb auf meinem Schreibtisch geschlummert“, bekennt er.

Jetzt aber ist es so weit: Sechs Mal – dreimal im Durchgang zum Steinmüllergelände und dreimal drinnen im Lichthof und dort auf einer Strecke von acht Metern, führen die Miller Twins neue Mode vor. Und weil auch Männer Mode mögen, haben die Zwillinge Deniz Doru mitgebracht, ihren Kollegen und früheren Azubi im Vertikallauf. Er führt praktische Outdoor-Textilien vor. „Sie haben mich mit dieser Art der Performance fasziniert“, erklärt Doru, warum er ebenfalls gerne an Seilen baumelt. „Und an belebten Orten wie diesen macht das richtig Spaß.“

In der Tat haben die drei immer viel Publikum, danach ist die Warteschlange für ein Selfie immer lang. Denn sie laufen nicht nur: Sie fliegen, springen, schlagen Salti. Ihre Managerin Claudia Nagel moderiert die Show. „Das Tolle ist das wir dafür nie viel Platz am Boden brauchen, sondern immer nur Höhe.“