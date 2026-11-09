Mit großen Einsatz turnten sie sich wieder in die Herzen der Zuschauer: 13 Sportgruppen aus Oberberg und dem übrigen Gebiet der Rheinischen Turnerjugend (RTJ) haben sich am Neustart der Miniturnshow beteiligt. Und die Zuschauer ließen die Veranstalter nicht im Stich: Zahlreiche Besucher hatten am Samstag auf den Tribünen Platz genommen und fieberten mit den jungen Turnern mit. „Nach Corona war das Ganze eingeschlafen. Nun haben wir uns entschieden, das Event wieder aufleben zu lassen“, erklärte Petra Wasser von der RTJ.

Neuerungen im Konzept

Nach dem Restart haben es auch ein paar Neuerungen ins Konzept geschafft. „Aus Sicht des Veranstalters ist es sehr schön, dass diese Ideen umgesetzt wurden“, sagt Petra Wasser. „Wir hatten bisher noch nie eine Eltern-Kind-Gruppe. Die sind heute das erste Mal dabei. Unter den teilnehmenden Kindern sind auch erstmals Kinder mit Handicap am Start, und wir hatten auch noch nie zuvor eine Co-Moderatorin. Aber es soll ja eine Show von Kindern für Kinder sein, und deshalb steht heute unserem Moderator Jonathan Jäger eine junge Unterstützung zur Seite“, erläutert Wasser. Diesen Part hatte die kleine Zoe übernommen. Sie war mit dem TV Bredeney aus der Ruhrgebietsstadt Essen angereist.

Organisation durch den Turnverband Aggertal-Oberberg

Das Format der Miniturnshow stammt von der RTJ, organisiert aber wurde die Veranstaltung federführend durch den Turnverband Aggertal-Oberberg, der die Sportler und Fans in die Eugen-Haas-Halle nach Gummersbach eingeladen hatten.

Reibungsloser Ablauf

Das Orga-Team sorgte während der Show dafür, dass alles reibungslos über die Bühne ging, erforderliches Equipment schnell auf- und abgebaut wurde und sich jede Gruppe nach ihren Auftritt über eine kleine Überraschung freuen durfte.

Nachwuchs für „Starlight Express“. Copyright: Schmittgen

Teilnehmende Gruppen und ihre Auftritte

Die Liste der teilnehmenden Gruppen konnte sich sehen lassen. Dank der Fantasie der Turnerinnen und Turner ist ein sehr abwechslungsreiches Programm entstanden. So nahmen unter anderem Abteilungen und Sportler des TV Windhagen, des SSV Nümbrecht, des Kinder- und Jugendzirkus Zamisa, des Homberger TV, des TV Jüchen, der DJK Südwest Köln, des TV Erkelenz, des Emmericher TV sowie des TV Bredeney teil.

Die Zamisas-Minis beispielsweise präsentierten den „Tanz der Schneeflocken“, die Turnflöhe und Twinkle Stars des Homberger TV zeigten „Stripes in Motion“, die Leistungsturngruppe des TV Jüchen widmete sich der Musik aus dem Kinostreifen „Rocky“ inklusive Box-Choreographie. Mit Inlinern ausgestattet holten die Kinder des TV Windhagen das Musical „Starlight Express“ in die einstige Spielstätte des VfL Gummersbach. Und die Kinder und Jugendlichen des SSV Nümbrecht traten in den Rollen einer Hexe, von Pocahontas, Ninjas oder James Bond auf und zogen damit das Publikum in ihren Bann.

Kostüme glitzerten

Die Zuschauer belohnten die Leistungen der jungen Turntalente mit viel Applaus. Nicht minder fantasievoll waren die Kostüme, die im Licht der Turnhallenbeleuchtung glitzerten.

Dank an die Ehrenamtlichen

Petra Wasser zollte dem vierköpfigen Vorstandsteam des Turnverband Aggertal-Oberberg Anerkennung für die erfolgreiche Vorbereitung des Events: „Wir sind mit der Miniturnshow landesweit unterwegs. So eine Veranstaltung wäre aber ohne den Einsatz von Vereinen vor Ort wie dem Turnverband Aggertal-Oberberg nicht umsetzbar. Da sind wir als Veranstalter sehr dankbar für das Engagement, dass die Ehrenamtlichen hier an den Tag legen.“