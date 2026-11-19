Zahlreiche Gäste aus Pflegepraxis, Politik, Verwaltung und Wissenschaft sind der Einladung des Pflegenetzwerks Oberberg e.V. (P.NetO) in den Innovation Hub Bergisches RheinLand gefolgt. Unter dem Titel „P.NetO fragt nach … Pflegereform oder Sparplanung auf dem Rücken von …?“ stand das geplante Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) im Mittelpunkt. Das hat der Oberbergische Kreis mitgeteilt.

Grootens zur Bedeutung einer starken Pflegeinfrastruktur

Eröffnet wurde der Abend von Vorstandsvorsitzendem Waldemar Metzger und P.NetO-Geschäftsführerin Nicole Breidenbach. Landrat Klaus Grootens unterstrich in seinem Grußwort, wie wichtig eine starke und zukunftssichere Pflegeinfrastruktur für den Oberbergischen Kreis ist.

Klie: Pflegepolitik über Gesetzesgrenzen hinweg denken

Den fachlichen Einstieg übernahm Prof. Thomas Klie, Rechtswissenschaftler und ausgewiesener Sozialexperte. In seinem Online-Impulsvortrag „Vom PNOG – Innovation unter Sparzwang – zur SGB-übergreifenden Reformperspektive“ beleuchtete er Chancen und Herausforderungen des aktuellen Referentenentwurfs.

Klie machte deutlich, dass Pflegepolitik nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern Schnittstellen zu anderen Sozialgesetzbüchern berührt. Dieser Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch den weiteren Abend. Seine Denkanstöße nutzte das Publikum anschließend für eine rege Fragerunde.

Podium mit Blick auf 2027

Im Anschluss diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium die konkreten Folgen des Gesetzes für ambulante Pflegedienste, Menschen mit Pflegebedarf, pflegende Angehörige, Einrichtungen und Beschäftigte. Moderiert wurde die Runde von der Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin Dr. Ursula Kriesten, die die brisanten Themen souverän und mit positiver Zielsetzung unter Einbezug des Publikums führte. Immer wieder ging es dabei um die Frage, wie die Versorgung vor Ort auch dann gesichert bleibt, wenn die finanziellen Spielräume enger werden.

Der Mensch im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen stets die Menschen, die täglich auf Pflege angewiesen sind, und jene, die sie leisten. Mit Blick auf die Landtagswahl im April 2027 brachten sich Christian Berger MdL (CDU), Ina Albowitz-Freytag (FDP), Christian Hannes (SPD), Bernadette Reinery-Hausmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Frank Lutz Castiglione (Die Linke) mit ihren politischen Positionen ein.

Ergänzt wurde die Runde durch Alexia Zurkuhlen, Vorständin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Harald Klotz, Abteilungsleiter im Amt für Soziale Angelegenheiten des Oberbergischen Kreises, und Bernhard Rappenhöner, Gründer und Geschäftsführer der Firma Lebensbaum.

Gemeinsam Weichen stellen

Das Fazit fiel positiv aus. Der offene Dialog zwischen Pflegepraxis, Experten und Politik sei unverzichtbar, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln und den anstehenden Reformprozess kritisch-konstruktiv zu begleiten. Beim anschließenden Ausklang vertieften die Teilnehmenden ihre Gespräche beim Netzwerken. Das Pflegenetzwerk Oberberg zieht nach der Veranstaltung in Gummersbach eine rundum positive Bilanz und setzt zugleich ein starkes Zeichen für eine verlässliche Pflege. (ar)

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