Für Peter Roth aus Lindlar kam die Tattoo Convention am vergangenen Wochenende in der Halle 32 auf dem Steinmüllergelände wie gerufen. Seinen linken Oberarm ziert eine Tätowierung, die der 75-Jährige lachend als Jugendsünde bezeichnet. Diese soll nun durch ein sogenanntes Cover-up-Tattoo der Vergangenheit angehören. Statt einem Tribal-Motiv soll das Gesicht eines Wikingers samt Helm und Umhang seinen Oberarm schmücken. Konzentriert und alles um sich herum ausblendend geht Tattoo-Künstler Simon Valero seiner Arbeit nach und erfüllt seinen Kunden den Wunsch nach einer Armrenovierung.

20 Jahre im Geschäft

Seit mehr als 20 Jahren ist Valero im Tattoo-Geschäft. Geboren und aufgewachsen in Venezuela lebt und arbeitet er heute in Berlin und ist viel auf Tattoo Conventions unterwegs. Mit ihm sind es in diesem Jahr 25 Aussteller, die sich für die dritte Auflage in der Kreisstadt angemeldet haben. Ihrem Tagwerk gingen am Wochenende mehr als 60 Tattoo-Künstler nach, wie Thorsten Krekeler vom Veranstaltungsteam berichtet. Vor zehn Jahren entstand die Idee, bundesweit Conventions zu veranstalten. Mehr als 40 sind es mittlerweile, in Gummersbach fand die Messe nun zum dritten Mal statt.

Besucherzahlen sinken seit Corona

„Vor Corona haben wir an solch einen Veranstaltungswochenende Besucherzahlen von rund 1500 verzeichnet“, berichtet Thorsten Krekeler. „Seit einigen Jahren sind die Zahlen aber stark rückläufig. Mit 600 bis 700 Besuchern sind wir zufrieden, weil es sich dann noch lohnt, die Organisation auf sich zu nehmen.“ In wirtschaftlich schwierigen Zeiten überlegten sich Mann oder Frau zweimal, ob ein neues Tattoo her muss, das 400 Euro oder mehr kostet, oder man sich doch erst mal den Kühlschrank füllt. „Es ist nun mal ein Luxusprodukt, dass wir anbieten“, sagt der 55-Jährige.

Motive überdecken statt weglasern

Wenn das Motiv später nicht mehr gefällt, muss man aber nicht gleich zum Arzt rennen, um es weglasern zu lassen. „Das ist sehr schmerzhaft, langwierig und vor allem teuer. Eine Alternative ist das Covern“, rät Krekeler. Also das Überdecken mit einem neuen Motiv.

Reger Andrang an den Tattoo-Liegen

In die Halle 32 warn am Wochenende viele Besucher bereit für eine Hautverschönerung. Von dem Angebot, sich direkt vor Ort das Wunschtattoo stechen zu lassen, wurde reger Gebrauch gemacht. Kaum ein Stuhl oder Liege blieb lange leer und die meisten Tattoo-Artists hatten gut zu tun während der zweitägigen Convention. Während bei Peter Roth der Wikinger-Krieger Gestalt annimmt, überlegt sich der 75-Jährige schon, was mit einer weiteren Jugendsünde auf der Brust geschehen soll. „Heute aber bleibt es bei dem einen Tattoo“, versichert der Lindlarer und lacht.

Bühnenprogramm und Wettbewerb

Mit einem Bühnenprogramm wurde die Convention abgerundet. Der aus England stammende Gitarrist Tony Hudspeth unterhielt die Anwesenden mit seiner Musik, bei einem Wettbewerb wurden Tattoos in den Kategorien „Best of Small“, „Best of Fineline“ und „Best of Saturday“ und „Sunday“ sowie „Best of Colour“ und „Best of Black and Grey“ gekürt. Für die musikalische Unterhaltung am Sonntag sorgte das Akustikduo „HartBerg“. Dahinter verbergen sich die Rockmusiker Herbert Hartmann und Ferdy Doernberg. Zumindest letzterer ist tätowiert. Ehrensache. (bs)