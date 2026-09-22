Es war ein ungewohntes Bild, das sich Passanten am Montagvormittag auf dem Gummersbacher Steinmüllergelände bot: Mehr als 150 Frauen und Männer, darunter Schülerinnen und Schüler aus sechs Kursen der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS), tanzten in Bademänteln im Stadtgarten.

Der Grund war eine bundesweite Aktion zum Welt-Alzheimertag, an der sich auch der Oberbergische Kreis beteiligte, um ein Zeichen für mehr Solidarität mit Erkrankten und für eine bessere Unterstützung der Demenzforschung zu setzen. „Unsere Schüler sind nicht nur für den Flashmob im Bademantel erschienen, sie sind heute Morgen auch im Bademantel zum Bäcker gegangenen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass solch ungewöhnliche Situationen für an Demenz erkrankte Menschen eben nicht ungewöhnlich ist. Sie wissen nicht, dass sie statt einer Jacke den Bademantel angezogen haben“, erklärte AGewiS-Leiterin Nicole Meyer. Sie betonte, dass sich die Einstellung der Menschen gegenüber den Erkrankten ändern müsse.

Dokumentarfilm zum Abschluss der Aktion

Im Anschluss an die Aktion im Gummersbacher Stadtgarten waren alle eingeladen, an der Filmvorführung des Dokumentarfilms „Human Forever“ von Jonathan de Jong und Teun Toebes teilzunehmen.