„Wir möchten die Menschen im Kern berühren, möchten Leichtigkeit mit Tiefgründigkeit verbinden, etwas Echtes schenken“, sagt das Künstlerpaar Felice und Cortes. In ihrer Show „The Little Giftshop – Das zauberhafte Antiquariat der Geschichten“, die sie am morgigen Donnerstag, 17. September, in der Halle 32 in Gummersbach zeigen, bieten die Sängerin und der Artist ein breites Spektrum: Jonglage, Live-Musik, Schauspiel, Puppenspiel, Zauberei, Stop-Motion-Filme und kunstvolle Projektionen füge sich zusammen zu einem Theatererlebnis voller Fantasie und visueller Poesie.

Für Cortes Young alias Thomas Dürrfeld, der mit seiner Ehefrau Felice heute im Weserbergland nahe Hameln lebt, ist es eine Rückkehr in die Heimat. Der Künstler ist in Gummersbach aufgewachsen und hat hier auch seine ersten Schritte in Richtung Artistik gemacht.

Gummersbacher Lupus war sein Lehrer

Er blickt zurück: „Mein Lehrer und Mentor war der Gummersbacher Künstler Michael Wolf alias Lupus der Gaukler.“ Lupus zeigt seit rund 40 Jahren seine Kunststücke auf Mittelaltermärkten in der Region und ist immer mal wieder auch in der Fußgängerzone der Kreisstadt zu sehen. Als Gast wird Lupus mit Felice und Cortes in der Halle 32 das zauberhafte Antiquariat mit Leben füllen. Lehrer und einstiger Schüler standen bereits gemeinsam in der Deutschen Oper Berlin sowie im Festspielhaus Baden-Baden auf der Bühne.

Thomas Dürrfeld war einst mit Serafina europaweit unterwegs – die Gummersbacherin Marie Cathrin Seeger hat sich mittlerweile künstlerisch neu aufgestellt, ist aber immer noch eng mit Thomas Dürrfeld befreundet. „Ein Teil der Projektionen wurde von ihr gestaltet“, berichtet der Künstler, der nun seit rund 15 Jahren seine Shows mit der Sängerin und Produzentin Felice entwickelt. Diese berichtet von der Zeit ihres Kennenlernens: „Damals wünschte ich mir einen visuellen Aspekt für meine Musik, und Thomas suchte nach Klängen für seine Artistik. Wir spürten schnell, dass unsere künstlerischen Ansätze wunderbar passten. Wir haben unsere Ideen so lange verfeinert, bis sie verschmolzen sind.“

Im Mittelpunkt von „The Little Giftshop“ steht ein geheimnisvoller Laden voller vergessener Gegenstände und verlorener Erinnerungen. Musik, Magie und Geschichten kommen zusammen in einer Show, die durch ihre Vielfalt anders sei als andere, sagt Felice überzeugt. Eine Show, die das Publikum dazu bringe, sich zu öffnen. „Wir haben im Anschluss an unsere Auftritte oft wundervoll tiefgründige Gespräche mit den Menschen.“

Ein besonderes Kompliment ist der Künstlerin im Gedächtnis geblieben. Ein Zuschauer kam zu ihr und sagte: „Dass es Menschen wie euch gibt – das macht mir Hoffnung!“ Felice glaubt: „Menschen mit Hoffnung müssen viel sichtbarer werden.“

„The Little Giftshop“ in der Halle 32 beginnt am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 26/12 Euro.