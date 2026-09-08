Neuer Vorsitzender des Fördervereins des Campus Gummersbach der TH Köln ist Wolfgang Cieplik (Unitechnik Cieplik & Poppek, Wiehl), der Bernhard Opitz (Opitz Consulting Deutschland) in diesem Amt nachfolgt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Timo Schretzmair (Sarstedt AG, Nümbrecht). Götz Peter Ander (Meili Germany, Lindlar) bleibt Beisitzer.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins wählten Achim Kotz (BPW Bergische Achsen, Wiehl) neu in den Vorstand. Als Vertreterin des Campus Gummersbach folgt die neue Dekanin des Campus Gummersbach, Professorin Irma Lindt, auf ihren Vorgänger Professor Christian Kohls.

Dank für 20 Jahre Arbeit im Vereinsvorstand

Der Förderverein bedankte sich bei Bernhard Opitz für 20 Jahre Arbeit im Vereinsvorstand. 17 Jahre bekleidete er das Amt des Vorsitzenden. In dieser Zeit feierte der Förderverein sein 50-jähriges Jubiläum und hat mit knapp 500.000 Euro Auslandssemester und Praktika im Ausland von Studierenden des Campus Gummersbach unterstützt.

Während der Corona-Pandemie kaufte der Förderverein für Studierende Laptops für den Distanzunterricht. Für sein Engagement zur Vernetzung von Forschung und Wissenschaft mit der regionalen Wirt-schaft ernannte der Förderverein Bernhard Opitz zum Ehrenmitglied. Geschäftsführer des Fördervereins bleibt Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der IHK Köln. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Rechnungsprüfer Christian Alfas (Sparkasse Gummersbach) und Michael Krause (Volksbank Oberberg).

Im Jahr 2025 unterstützte der Förderverein Auslandsaufenthalte von elf Studierenden des Campus mit Zuschüssen von insgesamt über 35.000 Euro. Die Studierenden absolvierten ihre Auslandssemester in Australien, Indonesien, Südkorea, Italien, Spanien, Japan, Portugal, Mexiko und den USA. Der Förderverein war 1962 gegründet worden und hat zurzeit rund 120 Mitglieder, davon sind 70 Unternehmen.