Die Arbeitslosigkeit ist im Oberbergischen Kreis im September gesunken. 9.137 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 160 Personen weniger (- 1,7 Prozent) als im August, aber 612 Personen (+ 7,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,0 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 5,6 Prozent.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist nach dem Ende der Sommerferien saisonüblich gesunken“, stellt Nicole Jordy fest. Die auch für Oberberg zuständige Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach erläutert: „Vor allem die Jüngeren und die Frauen profitierten von der positiven Entwicklung. Viele junge Menschen konnten nach ihrer Ausbildung in den Arbeitsmarkt einmünden.“

Positiv sei außerdem, dass insgesamt weniger Menschen aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos geworden sind und gleichzeitig deutlich mehr eine Beschäftigung gefunden haben. Derweil sind die Stellenmeldungen im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken, liegen insgesamt jedoch knapp zwölf Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Einige oberbergische Unternehmen suchen weiterhin Personal: 502 Stellen wurden im September neu gemeldet.

„Es bleibt abzuwarten, ob dies erste Anzeichen einer Stabilisierung sind“, teilt Jordy in einer Pressemitteilung mit. „Die Rahmenbedingungen sind und bleiben volatil, so dass belastbare Prognosen weiterhin kaum möglich sind.“