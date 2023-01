Gummersbach – Der Leerstand im Forum ist nicht zu übersehen. Eine Situation, die nicht nur Gummersbach trifft. Der stationäre Handel ist im Wandel, und das schon vor Corona. Da kommt die Nachricht von einem millionenschweren Invest und zwei neuen Ankermietern zur richtigen Zeit. Eigentümer ILG und Betreiber HBB glauben an den Standort, für den HBB-Geschäftsführer Harald Ortner hart und am Ende mit Erfolg gekämpft hat.

Jetzt zu investieren und das Shoppingcenter im Markt gut zu positionieren, erscheint da nur konsequent. Mit zwei neuen Ankermietern im Forum allein wird man den Wandel im Einzelhandel aber nicht aufhalten können, auch nicht in Gummersbach.

Immer wieder zu hören ist die Forderung nach mehr Fachgeschäften in der Innenstadt. So vermissen viele Gummersbacher ein Haushaltswarengeschäft. Oder auch Bekleidungsgeschäfte, die mehr als Model-Größen auf ihren Kleiderständern hängen haben. Kritisch gesehen wird zudem die große Zahl an Optikern, Apotheken, Telefonanbietern, Bäckereien oder Textildiscountern. Am Ende wird es darum gehen, mit guten Konzepten und Angeboten die Leute von den Computern wieder in die Stadt zu holen. Eine Aufgabe, die es in sich hat.