Oberberg – Um dem steigenden Bedarf an Rettungsdienst-Mitarbeitern in Oberberg zumindest ansatzweise gerecht werden zu können, wird an der kreiseigenen Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (Agewis) in Gummersbach ein zusätzlicher Ausbildungskurs eingerichtet. Der soll am 1. April kommenden Jahres an der in der Agewis angesiedelten Rettungsfachschule beginnen und 14 Auszubildende nach drei Jahren zum Abschluss des Notfallsanitäters bringen.

Um den Unterricht anbieten zu können, braucht es eine zusätzliche Kursleiterstelle, die der Oberbergische Kreis in der vergangenen Woche ausgeschrieben hat. Im jüngsten Rettungsdienstbedarfsplan für die kommenden fünf Jahre, den der Kreistag im Juni verabschiedet hat, war erfasst worden, dass die Mannschaft der Notfallsanitäter und Rettungssanitäter im vom Kreis getragenen Rettungsdienst von zu diesem Zeitpunkt 129 auf 204 Vollzeitkräfte wachsen muss. Denn die Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge müssen zunehmend mehr Einsätze fahren.

Mit dem zusätzlichen Kurs nehmen an der Rettungsfachschule in Gummersbach ab kommendem April erstmals drei Kurse im selben Jahr ihre Arbeit auf. Zeitgleich werden in sieben Kursen 109 Menschen zu Notfallsanitätern ausgebildet. Begonnen hatte die Schule im Jahr 2015 einzügig. (ag)