Gummersbach – Kaum hatte der Vorverkauf für das bevorstehende Länderspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft am 19. März gegen Ungarn in der Gummersbacher Schwalbe-Arena begonnen, schon waren die Karten ausverkauft.



Insgesamt 2480 Fans werden am kommenden Samstagnachmittag in der Arena anwesend sein und die Teams anfeuern. Das entspricht laut Deutschem Handballbund (DHB) der maximalen Auslastung von 60 Prozent, die mit den geltenden Corona-Regeln in NRW aktuell für solche Sportveranstaltungen möglich ist.



Lokalmatador Julian Köster im Fokus

Die Partie startet um 16.15 Uhr. Fans des VfL Gummersbach werden wohl vor allem ein Auge auf Lokalmatador Julian Köster werfen. Denn für den Bundesligaspieler des VfL ist das Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft in der Schwalbe-Arena ein Heimspiel. Am Montag ist das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason in einen einwöchigen Lehrgang in Kamen-Kaiserau gestartet, der mit zwei Länderspielen gegen Ungarn in Gummersbach und am 20. März in Kassel abgeschlossen wird.



Der Lehrgang ist Teil der Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft 2023. Mitte April finden laut dem DHB die beiden WM-Play-off-Spiele gegen die Färöer statt. Der Sieger der zwei Vergleiche qualifiziert sich für die WM, die im Januar 2023 in Schweden und in Polen ausgetragen wird. Für Julian Köster wäre es nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der EM das zweite große Turnier mit der Nationalmannschaft.



Bundestrainer Alfred Gislason hatte sich zuletzt lobend über die Leistung des VfL-Rückraumspielers geäußert und angekündigt, Köster auch für eine der wichtigen Positionen im Innenblock in Betracht zu ziehen, die durch die Auszeit von Hendrik Pekeler und das Karriereende von Patrick Wiencek neu besetzt werden müssen.