Loope – Loope hat einen neuen Schützenkönig. Am Sonntag hat Hans-Wilhelm Hagen den Vogel geschossen und regiert nun mit seiner Königin Doris Wildangel die St. Sebastianus Schützenbruderschaft im 125. Jahr ihres Bestehens. Der 63-Jährige gewann einen Dreikampf gegen Denise Meister und Olaf Miebach nach dem 399. Schuss. Der gebürtige Looper betreibt zwei Friseursalons in Engelskirchen und Gummersbach. Er ist seit 49 Jahren in der Bruderschaft, derzeit als 2. Brudermeister. Hagen freut sich, dass ihm nach mehrmaligen Versuchen endlich der Königsschuss geglückt ist: „Das ist der Traum jedes Schützen.“

Bürgerverein gewann den Wettbewerb der Ortsvereine

Kaiser wurde Johannes Dahl mit dem 239. Schuss. Kurioserweise löst er mit seiner Frau Edith als Kaiserin seinen Sohn Jens ab – auf gleiche Weise, wie er von ihm 2018 die Königswürde übernommen hat. Maurice Jockel holte den Prinzenvogel mit der 270. Kugel und machte Fiona Randig zu seiner Prinzessin.



Ehrungen

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Markus Ueberberg (40 Jahre); Heinz Boxberg, Andreas Kühnel, Daniel Moll, Arndt Pütz und Natascha Scheurer (25 Jahre) sowie Dominik Latz und Olaf Miebach (10 Jahre). Malte Fiedler und Daniela Rolshofen wurden mit dem bronzenen, Hermann-Josef Froitzheim wurde mit dem silbernem Verdienstorden ausgezeichnet. Georg Griemens, Sven Ruck und Anja Linke erhielten das silberne Verdienstkreuz, Andreas Kühnel wurde der Hohe Bruderschaftsorden verliehen. (kup)

Schülerprinzessin wurde Melina Meinerzhagen nach 122 Schüssen. Erstmals in der Geschichte der Bruderschaft schossen auch die Bambinis – und zwar mit Pfeil und Bogen. Isabel Pattberg schaffte 59 Ringe und wurde damit erste Bogenprinzessin. Das Schießen der Ortsvereine gewann der Bürgerverein.

„So viele Leute hat Loope lange nicht mehr gesehen. Ihr habt beim Feiern mal wieder Maßstäbe gesetzt“, freute sich Bürgermeister Dr. Gero Karthaus bei der Krönung, die er mit Präses Norbert Hutmacher vornahm.

Vereinssprecherin Anna-Lena Latz berichtet, dass neben der Krönung auch der Festumzug sowie die Schießwettbewerbe sehr gut besucht waren.

Bereits eine Woche zuvor hatte der Verein einen Jubiläumskommers mit vielen Ehrengästen gefeiert, die Bedeutung und Arbeit der Looper St. Sebastianus Schützenbruderschaft allesamt würdigten. Bürgermeister Dr. Karthaus überreichte im Namen von Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, die Ehrenamtsplakette des Landes Nordrhein-Westfalen an den Verein.