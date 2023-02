Hermesdorf – Der CVJM Hermesdorf hat in diesem Jahr einen Passionsweg entlang des Brensbaches angelegt. Da auch in diesem Jahr nicht absehbar war, ob ein Ostergarten im Vereinshaus in der gewohnten Art mit Führungen durch die Passions- und Ostergeschichte umgesetzt werden konnte, wurde er als Alternative nach draußen verlegt. So entstand ein Ostergartenweg mit mehreren Stationen, die die Besucher allein oder mit der Familie derzeit erkunden können.



Die kostenlose App „Actionbound“ begleitet die Wanderer auf ihrem Weg entlang des Waldweges am plätschernden Bach und lässt sie Jesu Weg nach Jerusalem über das „letzte Abendmahl“ und die Geschichte seiner Kreuzigung bis zur Auferstehung mit Bildern, Liedern und Geschichten hautnah miterleben.



Liebevoll gestaltete Stationen



Besonders eindrucksvoll etwa ist eine Live-Schilderung des Hauptmanns auf Golgotha während der Kreuzigung. Für alle, die kein Smartphone zur Verfügung haben oder den Weg ohne dieses gehen wollen, gibt es Texttafeln an den Stationen.



Für Kinder gibt es zusätzliche Tafeln mit Bilder und einer kurzen, leicht verständlichen Beschreibung. Karfreitag und Ostern wird so für sie plastisch erlebbar. Ihre Spuren in den Wald zeigen deutlich, wie gerne sie den „Hahn, der dreimal kräht“ einmal streicheln wollen.



Eine Station stellt die Fußwaschung dar. Copyright: Michael Kupper

Gerade die Erläuterungen für die Kleinen begeistern Daniela Kalkan aus Morsbach. Sie ist durch die Zeitung auf den Osterweg aufmerksam geworden und hat sich vorgenommen, ihn schon an Gründonnerstag in aller Ruhe zu gehen: „Am Karfreitag ist hier bestimmt zu viel los.“ Sie ist in Morsbach-Steimelhagen früher schon einmal einen Passionsweg gegangen, doch sei dieser etwas Besonderes: „Ich finde toll, wie liebevoll die einzelnen Stationen gestaltet und geschmückt sind.“



Der Rundweg startet am Vereinshaus und führt nach der Überquerung der alten Bahntrasse Waldbröl-Morsbach zunächst über einen Feldweg entlang der Schienen. Der eigentliche Osterweg beginnt am Waldrand. Je nach Witterung empfiehlt sich festeres Schuhwerk. Nach dem Durchwandern des Brensbachtals liegt die letzte Station „Auferstehung“ nach einer Strecke von rund 750 Metern oberhalb des Friedhofs.



Anstelle den gleichen Weg oder über die Geininger Straße zurückzugehen, empfiehlt es sich Besuchern, eine schönere Alternative mit Fernblicken und einer gesamten Streckenlänge von etwa zwei Kilometern zu wählen. Die ist ausgeschildert.



Die App „Actionbound“ kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Es ist empfehlenswert, diese vor der Wanderung auf dem Smartphone zu installieren und den Osterweg von der Seite www.cvjm-hermesdorf.de/osterweg über den dort hinterlegten QR-Code schon einmal vorzuladen, da der Netzempfang an der Wanderstrecke nicht unbedingt optimal ist. Auf das Scannen des an jeder Station hinterlegten Codes sollte dann verzichtet werden, da dieser die Anwendung von neuem lädt. Der Ostergarten-Weg kann bis Ostermontag, 18. April, gegangen werden.